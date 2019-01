Slightly Mad Studios toont eerste beelden van Mad Box

Een week na de aankondiging van de Mad Box heeft ontwikkelaar Slightly Mad Studios de eerste beelden getoond van de nieuwe console. Ian Bell, hoofd van de studio, toont op Twitter drie verschillende ontwerpen.

Nadat Slightly Mad Studios een week geleden de Mad Box aankondigde, beantwoorde directeur Ian Bell een aantal vragen over de console op Twitter. In de stroom tweets van Bell toonde hij onder meer drie verschillende ontwerpen van de console, een gewaagd en twee traditionelere ontwerpen. De directeur wil op die manier peilen hoe er gereageerd wordt op het ontwerp.

Bell laat verder los dat de console een zelf ontworpen moederbord krijgt en dat de studio een eigen besturingssysteem en een engine heeft geschreven die gratis te gebruiken is door andere ontwikkelaars. De engine moet het gemakkelijk maken om games te exporteren in formaten die geschikt zijn voor Xbox, PlayStation, Mad Box en pc. Kennelijk is er verschil tussen die laatste twee vormen.

De specificaties van de Mad Box zijn nog niet bekend. Afgelopen week gaf Bell aan dat hij met verschillende fabrikanten in overleg is. Het doel is dat de console games kan weergeven met een resolutie van 4k met 60fps en virtual reality met 120fps. Bell wil over een jaar een eerste groep van 5000 exemplaren leveren die als testexemplaren dienen. Wat de console gaat kosten, is nog niet bekend.