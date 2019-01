Samsung onthult gamelaptop met RTX 2080 en G-Sync-ondersteuning

Samsung heeft op de CES-beurs in Las Vegas de Notebook Odyssey onthuld. Dit is een gamelaptop die over een Nvidia RTX 2080-videokaart beschikt. Ook wordt G-Sync ondersteund, waarmee tearing en stuttering moet worden voorkomen.

Samsung meldt dat de Notebook Odyssey een 15,6"-scherm heeft met een 1080p-resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz. De fabrikant meldt niet tussen welke framerates G-Sync wordt ondersteund. De laptop bevat verder een niet nader benoemde Intel Core i7 als cpu; volgens Samsung betreft het een hexacore van de achtste generatie. De Notebook Odyssey beschikt over herontworpen Jet Blade-ventilatoren die worden bijgestaan door een vernieuwd koelingssysteem met vijf heatpipes.

Verder heeft de Notebook Odyssey 16GB ram aan boord, een 256GB nvme-ssd of een hdd met een capaciteit van 1TB. Voor wifi beschikt de laptop over een 802.11ac-chip met ondersteuning voor 2x2 MiMo en er zijn stereospeakers aanwezig die Dolby Atmos ondersteunen. De laptop heeft een usb-c-aansluiting, drie usb 3.0-poorten, een hdmi-aansluiting en een ethernetkabel past ook in de laptop. Samsungs Notebook Odyssey weegt 2,4kg, beschikt over een 54Wh-accu en is gemaakt van aluminium.

Het is nog onbekend hoeveel de laptop gaat kosten. Samsung zegt dat de Notebook Odyssey begin 2019 uitkomt in de VS, waarna Zuid-Korea, China en bepaalde andere regio's aan de buurt zijn. Of het apparaat ook in de Benelux uitkomt, is onbekend.