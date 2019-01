Tijdens CES, begin 2019, kondigde Nvidia aan dat het zijn RTX-videokaarten die tot dan toe voor desktops voorbehouden waren ook naar de laptop zou brengen. Over specificaties van de gpu's liet Nvidia toen nog niets los, maar ondertussen liggen de eerste 'RTX'-laptops in de winkel en hebben wij de kans gehad om een MSI GL63, met RTX 2060 en een Asus GL704, met RTX 2070, te testen. In deze review kijken we naar de prestaties van die twee videokaarten en de laptops die Asus en MSI eromheen gebouwd hebben.

Nvidia heeft er voor zijn mobiele gpu's, net als bij de voorgaande Pascal-generatie, voor gekozen om gebruik te maken van dezelfde chips als voor de desktop, maar dan met lagere kloksnelheden. Ben je benieuwd naar de daarvoor gebruikte Turing-architectuur, de prestaties van de RTX 2080 (Ti) en 2070 op de desktop, of de RTX 2060 op de desktop, dan kun je daarvoor diverse artikelen raadplegen.

In dit artikel kijken we naar de prestaties van de mobiele RTX 2060- en RTX 2070-gpu en hoewel Nvidia voor de mobiele gpu's dezelfde chips gebruikt, zijn ze wel op een lagere frequentie geklokt, om niet te veel warmte te ontwikkelen. Per laptop kan de fabrikant die kloksnelheden ook nog aanpassen, zodat de gpu niet te veel warmte binnen een bepaald chassis ontwikkelt. De RTX 2060, 2070 en 2080 kunnen bijvoorbeeld beperkt worden tot 80 watt, maar die limiet kan bij de RTX 2080 bijvoorbeeld opgetrokken worden tot 150 watt.

GeForce RTX 2080 (desktop, Founders Edition) GeForce RTX 2080 (laptop) GeForce RTX 2070 (desktop, Founders Edition) GeForce RTX 2070 (laptop) GeForce RTX 2060 (desktop, Founders Edition) GeForce RTX 2060 (laptop) Cuda-cores 2944 2944 2304 2304 1920 1920 Kloksnelheid (MHz) 1515 735-1380 1410 885-1215 1365 960 Boostsnelheid (MHz) 1800 1095-1590 1700 1185-1440 1680 1200 RT-cores 46 46 36 36 30 30 Tensor-cores 368 368 288 288 240 240 Vram 8GB gddr6 8GB gddr6 8GB gddr6 8GB gddr6 6GB gddr6 6GB gddr6 Geheugensnelheid 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 256bit 256bit 256bit 256bit 192bit 192bit Geheugenbandbreedte 448GB/s 448GB/s 448GB/s 448GB/s 336GB/s 336GB/s Tdp (watt) 225 80-150 185 80-115 160 80-90

Door de configuratie en het ontwerp van de koeling zal een 2060 in laptop A dus anders presteren dan dezelfde gpu in laptop B. De prestaties van de Asus- en MSI-laptop in deze review gelden dus niet voor alle laptops met die videokaart, maar geven wel een goede indicatie van de snelheid die je ongeveer kunt verwachten van de nieuwe RTX-laptops. Voordat we naar de prestaties van de gpu's kijken, werpen we een blik op de buitenkant van de laptops.