Na diverse geruchten is Nvidia gekomen met zijn nieuwste en tot dusver goedkoopste Turing-kaart: de RTX 2060. De kaart heeft een variant van de TU106-chip aan boord, die ook in de RTX 2070 te vinden is. Voor de RTX 2060 is de chip wel wat gekortwiekt, want er zijn iets minder cuda-cores, rt-cores en tensor-cores beschikbaar. De prijs is dan ook wat lager dan die van de 2070; Nvidia heeft de Founders Edition, met stockkloksnelheden, voor 350 dollar op zijn site staan. Uiteraard wordt dat bij ons wat meer, door btw en importkosten. Bovendien zijn fabrikanten van videokaarten vrij om hun prijs te bepalen, waarbij ze net als bij de overige Turing-kaarten kunnen kiezen uit een TU106-variant die stocksnelheden meekrijgt of een die fabrieksmatig mag worden overgeklokt.

De TU106 in de 2060 heeft de aanduiding TU106-300-A1 gekregen voor in de Founders Edition-kaarten en standaard geklokte videokaarten van derden, terwijl een 300A-variant door de fabrikant mag worden overgeklokt. In die chip zijn 1920 cuda-cores of streamprocessors geactiveerd, tegenover 2304 in de gpu van de RTX 2070. Daarmee is ook het aantal tensor- en RT-cores gereduceerd tot respectievelijk 240 en 30 cores, waar de 2070 er over 288 en 36 beschikt. Ook het gddr6-geheugen, waarvan 6GB beschikbaar is, is wat geknepen, met een bus van 192bit tegen 256bit bij de 2070.

GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2060 GTX 1070 Ti Cuda-cores 4352 2944 2304 1920 2432 Kloksnelheid (MHz) 1350 1515 1410 1365 1607 RT-cores 68 46 36 30 - Tensor-cores 544 368 288 240 - Boostsnelheid (MHz) 1545

1635 (FE) 1515

1800 (FE) 1620

1700 (FE) 1680 (FE) 1683 Vram 11GB gddr6 8GB gddr6 8GB gddr6 6GB gddr6 8GB gddr5 Geheugensnelheid 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 352bit 256bit 256bit 192bit 256bit Geheugenbandbreedte 616GB/s 448GB/s 448GB/s 336GB/s 256GB/s Tdp (watt) 250

260 (FE) 215

225 (FE) 175

185 (FE) 160 (FE) 180 (FE) Introductieprijs 1259 euro (FE) 849 euro (FE) 639 euro (FE) 369 euro (FE)

Ten slotte zijn ook de kloksnelheden wat lager dan die van de 2070. De gpu van de 2060 tikt standaard op 1320MHz, met een boost naar 1620MHz, terwijl het geheugen net als bij alle Turing-kaarten op 14.000MT/s tikt. In tegenstelling tot sommige geruchten heeft Nvidia niet de raytracingcores uitgeschakeld en de 30 RT-cores zouden nog altijd goed zijn voor zo'n vijf gigarays per seconde. Bij de 2070 zijn dat zes gigarays per seconde en de 2080 en 2080 Ti doen respectievelijk acht en tien gigarays per seconde. De 2060 is dus niet helemaal uitgekleed, maar vormt wel een interessante concurrent voor de Vega-kaarten en een opvolger voor de 1070- en 1070 Ti-kaarten. Tijd om te kijken hoe de RTX 2060 in de praktijk presteert.