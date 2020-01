Nvidia verlaagt adviesprijs van RTX 2060 Founder's Edition naar 325 euro

Nvidia heeft de adviesprijs van zijn RTX 2060-videokaart verlaagd naar 325 euro. Het gaat hierbij om de Founder's Edition van Nvidia. Bij release kostte deze videokaart 369 euro. Nvidia meldt aan Tweakers dat het de prijsverlaging 'in de afgelopen weken' is doorgevoerd.

De verlaagde adviesprijs is sinds kort te zien op de website van Nvidia. Nvidia meldt dat het in de afgelopen weken de adviesprijs heeft verlaagd naar 325 euro. 'Dit is een normale prijsontwikkelingen voor producten die al een tijdje beschikbaar zijn'. Nvidia verkoopt zijn Founder's Edition-videokaarten alleen via zijn eigen website in gelimiteerde hoeveelheden. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld maximaal twee videokaarten tegelijkertijd kopen. De RTX 2060 Founder's Edition kost in de VS nu 300 dollar, exclusief btw. In Duitsland is de gpu beschikbaar voor 320 euro.

Tijdens de CES kondigde EVGA zijn RTX 2060 KO-videokaart aan. De specificaties van deze gpu zijn identiek aan de RTX 2060 Founder's Edition, en heeft ook een verlaagde adviesprijs van 300 dollar. Vermoedelijk kost de 2060 KO in Nederland dan ook 325 euro, net als de Founder's Edition. EVGA meldt aan Tweakers dat de videokaart in de komende twee weken in Nederlandse webshops verschijnt.