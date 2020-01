Officiële PlayStation-website meldde dat DualShock 5-controller op PS4 werkt

De huidige PlayStation 4-consoles zullen naar verwachting werken met de DualShock 5-controller van de PS5. Dat blijkt uit een inmiddels verwijderde tabel op de officiële Franse PlayStation-website. In een overzicht wordt compatibiliteit met een 'DS5'-controller vermeldt.

Op de Franse website stond in een tabel dat alle huidige PlayStation-modellen, waaronder de originele sku's uit 2013, werken met DualShock 5. Deze vermelding is inmiddels verwijderd. Onder het mom van 'compatibiliteit met DualShock' werd, naast de huidige DS4, ook een DS5-controller vermeld. Vermoedelijk gaat dit om de controller voor de PlayStation 5, aangezien de modelnaam van de controller doorgaans gelijk is aan de consolegeneratie. Zo gaat de PS4 gepaard met de DualShock 4, kwam de PS3 uit met een DS3-controller en de PlayStation 2 werd geleverd met een DualShock 2. De originele DualShock was een accessoire voor de eerste PlayStation.

Sony heeft de DualShock 5 nog niet officieel onthuld. Wel stelt het bedrijf dat de PS5-controller onder andere haptische feedback krijgt. Ook zal de weerstand van de triggers zich aanpassen aan games. Zo kan de weerstand van een trigger bijvoorbeeld geleidelijk aan sterker worden bij het aanspannen van een boog. De controller krijgt een grotere accu in vergelijking met de DualShock 4 en beschikt over een usb-c-aansluiting waarmee de controller kan worden opgeladen. Ook is de controller bedraad te gebruiken. De kans bestaat daarnaast DualShock 5 ook twee extra knoppen aan de achterkant krijgt, maar dit is nog niet officieel bevestigd. Sony brengt wel in februari een accessoire uit met twee extra knoppen voor de DualShock 4.

De PlayStation 5 komt eind dit jaar rond de feestdagen uit. De console krijgt onder andere een soc van AMD met Ryzen-cpu en RDNA-gpu, ondersteuning voor raytracing en een ssd. De console is nog niet officieel aangekondigd of getoond. Ook de prijs en exacte releasedatum zijn nog niet bekend.