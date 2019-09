Sony: PlayStation 5 gebruikt in rustmodus bij pauzeren game ongeveer 0,5 watt

Sony stelt dat de volgende PlayStation-console veel zuiniger zal zijn in de stand-bymodus die gebruikt kan worden om te stoppen met spelen en later op precies dat punt verder te gaan. De consolebouwer schat dat een verbruik van 0,5 watt haalbaar is.

Wat het verschil in verbruik is met de huidige PlayStation 4-modellen noemt Sony niet, maar uit cijfers die de fabrikant zelf online heeft staan blijkt dat de nieuwe console ruim drie keer minder zal verbruiken bij het pauzeren van een game. Sony spreekt specifiek over het suspenden van een game, de huidige PlayStation 4-modellen kunnen dat in de rustmodus die optioneel is in te schakelen. Ook bij de volgende PlayStation gaat het om een instelbare modus.

De belofte van een lager verbruik bij de stand-byfunctie maakt Sony in een aankondiging over een samenwerking met de Verenigde Naties. Onder de naam playing4theplanet richten Sony en de VN een alliantie op die klimaatbescherming onder de aandacht moet brengen via games.

Volgens eigen cijfers van Sony is het verbruik in de rustmodus bij de nieuwste modellen van de PlayStation 4 Pro 1,7W als er een game of applicatie in het geheugen gehouden wordt. Bij de eerste uitvoeringen van de PlayStation 4 was dat nog 3,9W.

Het verbruik in de rustmodus is ook afhankelijk van andere factoren, zoals aangesloten usb-apparaten en activiteit van de internetverbinding. Bij de PlayStation 4-modellen kan het verbruik in de rustmodus daardoor oplopen tot 7,3W. Wat het maximale verbruik is in de rustmodus van de PlayStation 5 is niet duidelijk. De 0,5 watt die Sony noemt lijkt specifiek te gaan over het in het geheugen houden van een game.

Rustmodus PlayStation '5' PlayStation 4 Pro CUH-72XX PlayStation 4 CUH-22XX PlayStation 4 CUH-11XX Applicatie opgeschort houden ~ 0,5W 1,7W 1,8W 3,9W Verbinding met internet behouden ? 1,0W 0,9W 2,8W Voeding naar usb-aansluiting ? 5,0W 4,1W 6,0W Alles ? 6,4W 5,4W 7,3W

Cijfers afkomstig van Sony