Sony heeft meer dan 100 miljoen PlayStation 4-consoles verkocht

Sony heeft de mijlpaal van 100 miljoen verkochte PlayStation 4-consoles bereikt. De console is nu vijf jaar en zeven maanden te koop. Geen andere console haalde de mijlpaal van 100 miljoen stuks in hetzelfde tijdsbestek.

Analist Daniel Ahmad maakt op Twitter een vergelijking met andere consoles. Tot nu toe passeerden alleen Sony's PlayStation 2 en de Nintendo Wii de 100 miljoen exemplaren. De PS2 deed daar vijf jaar en negen maanden over, en de Wii nog wat langer.

Het behalen van de mijlpaal blijkt uit de kwartaalcijfers die Sony heeft gepubliceerd. In de afgelopen drie maanden zijn er 3,2 miljoen PlayStation 4's verkocht en daarmee komt het totaal precies op 100 miljoen. Wat de verhouding is tussen reguliere PlayStation 4-modellen en de Pro-variant, is niet bekend. Sony publiceert daarover geen cijfers.

De levering van PlayStation 4-consoles loopt in vergelijking met vorige kwartalen wat terug, maar de console verkeert dan ook in de eindfase van zijn levenscyclus. Sony heeft de eerste details van de opvolger al aangekondigd. De vermoedelijke PlayStation 5 komt waarschijnlijk in 2020 uit; Sony heeft in ieder geval aangegeven dat de console niet dit jaar komt.

Sony zegt dat meer dan de helft van de verkochte games nu uit digitale downloads bestaat. Daarmee zijn fysieke schijfjes voor het eerst ingehaald. In het afgelopen kwartaal werd 53 procent van de games digitaal verkocht. Een jaar geleden was dat in hetzelfde kwartaal nog maar 43 procent. Sony verkocht ook meer games: 42,9 miljoen ten opzichte van 40,9 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal betalende PlayStation Plus-leden groeide naar 36,2 miljoen.

Uit de cijfers blijkt verder dat de leveringen van Xperia-smartphones blijven kelderen. In het afgelopen kwartaal leverde Sony 0,9 miljoen exemplaren, een jaar geleden waren dat er nog 2 miljoen. Ook de leveringen van tv's en digitale camera's daalden ten opzichte van vorig jaar.

Sony behaalde in het afgelopen kwartaal een operationele winst van 230,9 miljard yen, omgerekend zo'n 1,8 miljard euro. De winst was daarmee 18,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Eerder dit jaar voegde Sony zijn divisies voor camera's, smartphones en tv's samen. De nieuwe Electronics Products & Solutions-divisie, waar die productgroepen nu onder vallen, maakte ondanks de teruglopende leveringen meer winst dan vorig jaar.