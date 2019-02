Sony levert minder smartphones, tv's, camera's en PlayStation-consoles

Sony heeft in de laatste drie maanden van 2018 minder smartphones, tv's, camera's en consoles geleverd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Door goede resultaten van het Music-bedrijfsonderdeel viel de winst toch hoger uit.

Uit de kwartaalcijfers van Sony blijkt dat de leveringen in alle productgroepen teruglopen. Bij het bedrijfsonderdeel waar de Xperia-smartphones onder vallen, resulteerde dat in een veel lagere omzet. Sony leverde 1,8 miljoen smartphones in het kwartaal, een jaar eerder waren dat er nog 4 miljoen.

Sony leverde 8,1 miljoen PlayStation 4-consoles in het kwartaal. Dat waren er 9 miljoen een jaar eerder. Hoewel het aantal consoles terugloopt, behaalde Sony meer omzet uit de gamedivisie. Dat kan er op duiden dat er meer PlayStation 4 Pro-consoles zijn verkocht, maar Sony geeft daar geen details over. Ook inkomsten uit PlayStation Plus-abonnementen vallen onder deze divisie.

De Imaging-divisie van Sony behaalde een iets hogere omzet, ondanks dat er minder camera's geleverd werden. Hier is de verschuiving naar duurdere modellen waarschijnlijk de oorzaak van. Sony leverde 1,1 miljoen camera's, vorig jaar waren dat er 1,4 miljoen in het vergelijkbare kwartaal. Ook leverde Sony minder tv's, 3,8 miljoen stuks ten opzichte van 4,2 miljoen een jaar eerder.

De financiële resultaten van het kwartaal vallen positief uit omdat Sony met zijn Music-divisie veel meer winst maakte. De omzet van deze afdeling was iets lager, maar de winst verdrievoudigde. De kwartaalomzet van alle bedrijfsonderdelen gecombineerd kwam uit op 2,4 biljoen yen, omgerekend zo'n 19 miljard euro. Het operationele inkomen kwam in het kwartaal uit op 377 miljard yen, dat is 7 procent meer dan vorig jaar en ongeveer 3 miljard euro.