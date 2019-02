Digitale 'filmkluis' UltraViolet stopt op 31 juli

De 'filmkluis' annex het drm-systeem UltraViolet wordt vanaf 31 juli niet meer ondersteund. De service raadt gebruikers aan om voor de sluitingsdatum de aanbieders te verifiëren waar hun bibliotheek aan verbonden is. Na de sluitingsdatum zijn de bibliotheken niet meer toegankelijk.

Voor het verifiëren verwijst Ultraviolet gebruikers door naar de aanbieders, zoals Paramount of Sony Pictures. Bibliotheken hoeven niet ontkoppeld te worden, omdat de dienst met de aanbieders samenwerkt 'aan optimale en voortdurende toegang tot films en tv-series'. Tot 31 juli verandert er niets aan de dienst. Gebruikers kunnen tot die datum nog codes inwisselen en films kijken vanuit hun bibliotheek.

Ultraviolet is een project van zestig bedrijven uit de entertainmentindustrie en werd uitgebracht in 2010. Het ging om een drm-systeem, waarbij consumenten die een fysiek exemplaar van de film hebben gekocht het op een een ander apparaat zoals een pc, smartphone of console ook digitaal kunnen kijken. Door middel van het invoeren een bijgeleverde code wordt de film geregistreerd en komt het in het 'digitale kluisje' van de geregistreerde gebruiker terecht.