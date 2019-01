Sony verkoopt 91,6 miljoen PlayStation 4-consoles wereldwijd

Sinds de release van de PlayStation 4 in 2013 zijn er wereldwijd 91,6 miljoen exemplaren verkocht. Naast deze mijlpaal noemt Sony specifiek de succesvolle verkoop van Marvel's Spider-Man, waarvan eind november 2018 meer dan negen miljoen exemplaren waren verstrekt.

In een bericht over de cijfers meldt Sony dat de wereldwijde verkoopcijfers de negentig miljoen in november waren voorbijgegaan. Het is aannemelijk dat er rond de feestdagen veel PS4's zijn verkocht door de succesvolle, exclusieve spellen die in 2018 zijn uitgekomen, zoals God of War, Detroit: Become Human en Marvel's Spider-Man.

Laatstgenoemde kwam in september vorig jaar uit en er werden tijdens de eerste drie dagen na de release 3,3 miljoen exemplaren van verkocht. Tweakers heeft een review geschreven over Marvel's Spider-Man en het spel een 9,0 gegeven.

De in oktober gepubliceerde kwartaalcijfers van Sony laten zien dat het goed gaat met zijn gamedivisie. Toen was de omzet met 472 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het jaar daarvoor. Tegen oktober waren er wereldwijd 82,2 miljoen PS4's geleverd.