Sony: PlayStation 5-introductie komt niet binnen een jaar

Het duurt nog langer dan een jaar voordat Sony de PlayStation 5 introduceert. Dat maakt het bedrijf bekend tijdens de presentatie van de jaar- en kwartaalcijfers. In 2018 daalden de leveringen van PS4's. De leveringen van Xperia-smartphones daalden sterk.

Dat het nog zeker twaalf maanden duurt voor de PlayStation 5 verschijnt, meldde Sony volgens een journalist van WSJ in antwoord op vragen bij de publicatie van de jaar- en kwartaalcijfers. Sony introduceerde de PlayStation 4 in november 2013. De kans is aanwezig dat het bedrijf de opvolger ook voor de lucratieve decembermaand uit wil brengen.

Halverwege april maakte Sony de eerste details bekend van de komende console. Deze gaat over een AMD Ryzen-octacore, AMD Navi-gpu en snelle ssd beschikken. Toen al maakte Sony duidelijk dat de release niet dit jaar te verwachten is, al liggen de devkits al bij gameontwikkelaars.

De leveringen van de PlayStation 4 daalden van 19 miljoen stuks in 2017 naar 17,8 miljoen exemplaren in 2018 en Sony verwacht voor dit jaar een verdere daling naar 16 miljoen PS4's. Bovendien verwacht Sony een toename van de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de PS5. De verkoop van PS4-games in 2018 nam toe naar 257,6 miljoen stuks. In 2017 bedroeg dat aantal 246,9 miljoen games. Sony verwacht dat de softwareverkopen dit jaar verder toenemen.

De leveringen van Xperia-smartphones halveerden in 2018. In 2017 leverde Sony 13,5 miljoen smartphones, maar in 2018 waren dat er nog maar 6,5 miljoen. In 2019 verwacht Sony er nog 5 miljoen te kunnen leveren. In Sony's vierde kwartaal van 2017 leverde het bedrijf nog 2,7 miljoen smartphones; eind 2018 bedroeg dat aantal 1,1 miljoen Xperia's. Sony wil de verliezen beperken door in de kosten te snijden. Onder andere wil het bedrijf zich terugtrekken uit markten als het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, schrijft Bloomberg.

Ook de tv-leveringen daalden bij het Japanse bedrijf, van 12,4 miljoen in 2017 tot 11,3 miljoen vorig jaar. Dit is volgens Sony het gevolg van een strategische beslissing om zich minder de hoeveelheid tv's en meer op de verkoop van high-end tv's te richten. De omzet daalde echter ook, met 6 procent. Sony verwacht dit financiële jaar, dat 31 maart 2020 eindigt, 11 miljoen tv's te leveren.

De strategie om zich op de high-end te richten past Sony ook toe bij camera's. Het bedrijf leverde in 2018 in totaal 3,6 miljoen camera's en dat is een daling van 800.000 stuks ten opzichte van 2017, maar de omzet steeg met 2 procent.

Sony's jaaromzet steeg met een procent tot omgerekend 70 miljard euro. De winst bedroeg 439 miljoen euro. Dat het resultaat onder aan de streep positief is, komt mede door de goede leveringen van camerasensoren voor smartphones. Sony spreekt van flinke groei bij dit segment.