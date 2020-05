Sony: release PlayStation 5 ondanks coronavirus op de planning voor eind 2020

De release van de PlayStation 5 is nog steeds op schema voor het einde van het jaar, zegt Sony. Het Japanse bedrijf zegt impact te zien van de reisbeperkingen bij de ontwikkelingen van de hardware, maar die zijn volgens de fabrikant te ondervangen.

Daarmee blijft de release gepland staan voor de feestdagen van dit jaar, herhaalt Sony in de bespreking van zijn jaar- en kwartaalcijfers. Hoewel de ontwikkeling van de hardware problemen heeft ondervonden doordat medewerkers thuis moeten werken en niet mogen reizen, zijn daar nu oplossingen voor gevonden.

Het coronavirus heeft geen negatieve impact op de ontwikkeling van games door Sony zelf of door derden, aldus het bedrijf. Sony wil niets kwijt over zijn verwachtingen van de verkoop van consoles. Het bedrijf heeft ook nog geen prijs bekendgemaakt van de PS5. Wel tonen de jaarcijfers een slide met weinig gedetailleerde verwachtingen; daarin staat dat Sony voor zijn game-divisie een daling verwacht in inkomsten ten opzichte van afgelopen jaar; een fiscaal jaar bij Sony loopt van begin april tot eind maart.

Bij andere divisies liggen de verwachtingen nog lager en Sony verwacht dat vooral de elektronicadivisie komend jaar harde klappen te verduren krijgt. In dat bedrijfsonderdeel ging het afgelopen jaar al niet goed met smartphones en tv's; van beide productgroepen liep de omzet flink terug, al voor de uitbraak van het coronavirus.

Voor het eerst in jaren verdiende Sony afgelopen jaar met meer camera's en videocamera's dan met smartphones, zo blijkt uit de cijfers. Het aantal verkochte smartphones lag nog wel licht hoger. Afgelopen jaar leverde Sony 3,2 miljoen smartphones; bij marktleiders Samsung, Apple en Huawei gaat het om honderden miljoenen exemplaren. Van digitale camera's leverde Sony er 2,9 miljoen.