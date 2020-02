Sony levert minder producten maar behaalt iets hogere omzet

Sony heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar minder PlayStation 4's, tv's, camera's en smartphones geleverd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toch kwam de omzet van het bedrijf 3 procent hoger uit, mede door betere cijfers bij andere bedrijfsonderdelen.

Sony leverde in het kwartaal 6,1 miljoen PlayStation 4-consoles. Een jaar eerder waren dat er nog 8,1 miljoen. Dat het aantal zou dalen werd verwacht, de PS4 is inmiddels zeven jaar op de markt en de opvolger is al aangekondigd. Het huidige model zit aan het einde van zijn levensfase en het is gebruikelijk dat de verkopen dan afnemen.

Sinds de release in 2014 zijn er in totaal 108,9 miljoen PlayStation 4-consoles geleverd. Verder maakt Sony bekend dat er nu 38,8 miljoen PS Plus-abonnees zijn. Over de PlayStation 5 gaf Sony geen nieuwe details. Ook bij de bespreking van de kwartaalcijfers werd geen nieuws gemeld over de komende console. Sony maakte vorig jaar al details bekend over de hardware en kondigde aan dat het apparaat eind 2020 op de markt komt.

Ook bij de andere elektronica die Sony verkoopt daalden de aantallen. Er werden 3,4 miljoen tv's geleverd, tegenover 3,8 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij camera's was dat 0,9 miljoen tegenover 1,1 miljoen en er werden 1,3 miljoen smartphones geleverd, terwijl dat er in het laatste kwartaal van 2018 nog 1,8 miljoen waren.

Hoewel Sony minder consumentenproducten levert, zit er groei in de levering van camerasensoren voor bijvoorbeeld smartphones. Begin dit jaar bleek al dat Sony de vraag naar de sensoren niet bij kan bijbenen. De omzet bij het Imaging & Sensing Solutions-bedrijfsonderdeel steeg met 29 procent tot 298 miljard yen. Daarvan kwam 261,6 miljard yen uit de leveringen van beeldsensoren.

Sony behaalde in het kwartaal een totaalomzet van 2463 miljard Japanse yen, omgerekend zo'n 20,4 miljard euro en een stijging van 3 procent ten opzichte van vorig jaar. De operationele winst kwam uit op 300,1 miljard yen, omgerekend ongeveer 2,5 miljard euro.