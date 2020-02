Bloomberg: Sony komt met nieuwe PSVR-headset na PlayStation 5-introductie

Sony gaat volgens Bloomberg een nieuwe PlayStation VR-headset uitbrengen. Dat zal gebeuren nadat de PlayStation 5 op de markt is gekomen, dus vermoedelijk in 2021. De site meldt ook dat de productiekosten van de PS5 415 euro bedragen.

Bronnen melden volgens financieel persbureau Bloomberg dat Sony aan de nieuwe PSVR werkt, maar details daarover zijn nog niet bekend. Begin april vorig jaar, toen Sony de eerste details over de PlayStation 5 bekendmaakte, zei de consolebouwer al dat het nieuwe model compatibel zou zijn met de bestaande PSVR-headset.

Sony brengt de PlayStation 5 tijdens de feestdagen eind dit jaar uit. Als de vr-bril later komt, is dat vermoedelijk ergens in 2021. Bloomberg weet ook te melden dat de productiekosten van de PlayStation 5 momenteel 450 dollar bedragen, omgerekend zo'n 415 euro. Sony zou moeite hebben met het laag houden van de kosten, door schommelende prijzen van nand en dram.

In 2013 bracht Sony de PlayStation 4 uit voor 400 euro. De productiekosten waren destijds volgens IHS Markit 381 dollar. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers begin deze maand zei Sony dat de prijs van de PlayStation 5 nog niet vaststaat. Volgens bronnen van Bloomberg wil Sony ook afwachten wat Microsoft gaat vragen voor de Xbox Series X. Microsoft maakt vermoedelijk meer details over zijn nieuwe console bekend tijdens de E3 in juni. Sony komt niet naar die beurs.