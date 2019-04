Sony PlayStation 5 krijgt derde generatie Ryzen-cpu, Navi-gpu en raytracing

Sony voorziet de volgende PlayStation-console van een AMD Ryzen-cpu van de derde generatie met acht cores en een gpu op basis van de Navi-architectuur. De console gaat raytracing ondersteunen, krijgt een snelle ssd en ontwikkelaars hebben al devkits.

Sony's systeemarchitect Mark Cerny heeft de details bekendgemaakt in een interview met Wired. Hoe de opvolger van de PlayStation 4 gaat heten is officieel nog niet bekend, Cerny spreekt steeds over de PlayStation van de volgende generatie. Volgens de technische topman hebben een aantal studio's al devkits in bezit en kunnen ze dus aan games voor de nieuwe console werken. Wanneer de console uitkomt is nog niet bekend, maar Cerny zegt dat het in ieder geval niet dit jaar is.

Volgens Cerny is de nieuwe PlayStation fundamenteel anders dan de huidige PlayStation 4 en de Pro-variant daarvan. De hardware is veel krachtiger en dat moet games mogelijk maken die ook fundamenteel anders zijn dan bij de huidige generatie. Sony gaat AMD's nieuwste processor gebruiken; een chip van de derde generatie Ryzen-processors met acht cores. AMD heeft die cpu's nog niet aangekondigd en in de PlayStation-console zit waarschijnlijk een speciale variant die niet los te koop is. Het is echter al bekend dat deze chips op basis van de Zen 2-architectuur gemaakt worden en dat de cpu-chiplets op 7nm worden gemaakt.

In de huidige PlayStation 4 gebruikt Sony ook AMD-hardware. Het cpu-gedeelte maakt daarin gebruik van acht Jaguar-cores. In de PlayStation 4 draaien die cores op 1,6GHz en in de Pro-versie is dat 2,13GHz. De gebruikte architectuur stamt echter uit 2013 en de Jaguar-cores, die op 28nm worden gemaakt, werden door AMD oorspronkelijk ontwikkeld voor zuinige apparaten. De overstap naar een Ryzen-processor van de derde generatie betekent een enorme sprong in processorkracht.

De gpu in de nieuwe PlayStation is een op maat gemaakt exemplaar op basis van de Navi-architectuur. AMD kondigt waarschijnlijk later dit voorjaar de Navi-videokaarten voor pc's aan. Veel details over de gpu geeft Cerny nog niet, maar hij zegt dat de videokaart raytracing zal ondersteunen. Het is niet echter bekend of het om hardwarematige ondersteuning gaat zoals Nvidia doet met zijn RTX-kaarten. Raytracing kan ook softwarematig toegevoegd worden; dat is al mogelijk met DirectX Raytracing.

Waarschijnlijk krijgt de nieuwe PlayStation-console een custom chip die zowel de Ryzen-cpu als de Navi-gpu bevat. In het interview zegt Cerny namelijk dat de AMD-chip ook een ingebouwde chip voor 3d-audio heeft. Dat zou voor een geheel nieuwe ervaring op het gebied van geluid moeten zorgen. Cerny stelt dat gamers meer 'in de game' zullen zitten, omdat geluid van alle kanten kan komen en een duidelijke richting heeft. Dat zou op alle soorten speakers moeten werken, ook de ingebouwde van een tv, maar de beste ervaring krijgen spelers met een koptelefoon.

Sony gaat de nieuwe console voorzien van een ssd en claimt dat die ssd meer bandbreedte heeft dan alle ssd's die momenteel voor pc's te koop zijn. Daarmee lijkt het om flashgeheugen te gaan dat geintegreerd is op het moederbord, in plaats van een reguliere ssd. Of het alleen om een ssd gaat, of een combinatie van een hdd en ssd, is nog niet duidelijk. Tegenover Wired demonstreerde Cerny dat fasttravel in de game Spider Man veel sneller gaat op de devkit die van een ssd is voorzien, dan op de PlayStation 4 Pro. Op de huidige console duurt dat 15 seconden, op de nieuwe slechts 0,8 seconden.

Het nieuwe model zal nog overweg kunnen met fysieke media. Vermoedelijk gaat het om blurays, net zoals bij de PlayStation 4. Cerny bevestigt immers dat de console backwards compatible zal zijn met games van de vorige generatie. Dat is dit keer niet moeilijk, omdat de hardware in grote lijnen op dezelfde architectuur is gebaseerd. Als de nieuwe PlayStation uitkomt, zal er een overgangsperiode zijn van games die zowel op de nieuwe console als op de PlayStation 4 beschikbaar zijn.

De nieuwe console krijgt 8k-ondersteuning, maar of games daadwerkelijk op die resolutie zullen draaien is nog maar de vraag. In ieder geval kan de console beelden met die resolutie uitsturen. De devkit die Cerny demonstreerde bij Wired was aangesloten op een 4k-tv.

De huidige PlayStation VR-headset zal compatibel zijn met de nieuwe console. Of er ook een nieuwe headset komt, is nog niet duidelijk. Cerny zegt wel dat virtual reality erg belangrijk is voor Sony.

Het is nog niet duidelijk wanneer Sony meer bekend gaat maken over de volgende PlayStation-console. Dat zal in ieder geval niet zijn tijdens de E3-beurs in juni dit jaar. Sony is daar voor het eerst sinds de oprichting van de beurs niet aanwezig. Mogelijk is dit wel de plek waar concurrent Microsoft informatie zal geven over een Xbox One-opvolger.