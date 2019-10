Sony vraagt patent aan op PSVR-headset met ingebouwde camera's

Er is een patentaanvraag van Sony gepubliceerd die betrekking heeft op een PlayStation VR-headset. De aanvraag toont een draadloze vr-bril met ingebouwde camera's voor bewegingsdetectie. Ook worden nieuwe controllers met ingebouwde camera's genoemd.

De patentaanvraag werd ontdekt door LetsGoDigital, de site die eerder dit jaar al de patentaanvraag rond het mogelijke ontwerp van de PlayStation 5 of een devkit van die console vond. De nu gevonden aanvraag toont een PlayStation VR-headset met drie ingebouwde camera's: twee aan de voorkant en één aan de achterkant. Meerdere moderne vr-brillen als de Oculus Rift S maken gebruik van camera's voor bewegingsdetectie, maar bevatten geen camera aan de achterkant. De nieuwe PSVR-headset heeft, net als de huidige PSVR-bril, enkele ingebouwde leds die worden gebruikt voor het registreren van bewegingen.

De beschreven PSVR-bril zou gebruikmaken van een aparte camera, die vergelijkbaar moet zijn met de huidige PlayStation Camera en Xbox Kinect. In de patenttekst spreekt Sony van een camera die 'opeenvolgende beelden van optisch detecteerbare indicators kan vastleggen'. Hiermee wordt waarschijnlijk de ingebouwde leds op de vr-bril bedoeld. De beelden van deze losse camera worden geanalyseerd voor het bepalen van de positie van de ingebouwde leds, om zo de bewegingen van gamers te registreren en om te zetten in digitale beweging. De huidige PSVR maakt ook gebruik van een losse camera die de leds van de vr-bril volgt voor positionele tracking.

Sony benoemt de mogelijkheid om de vr-bril draadloos te gebruiken. Hiervoor zou gebruik worden gemaakt van een verbinding via bluetooth. De beschreven headset kan overigens ook via een kabel aangesloten worden op een console.

De nieuwe vr-bril biedt daarnaast een 'transparante modus'. Door middel van de camera's aan de voorkant van de vr-bril kan de echte wereld worden weergegeven op de schermen van de headset. De beelden van deze camera's kunnen tegelijk worden weergegeven, wat voor een stereoscopisch 3d-beeld moet zorgen. Deze modus zou eventueel gebruikt kunnen worden voor het spelen van augmentedrealitygames.

In de patentaanvraag staan afbeeldingen van nieuwe controllers. Deze hebben iets weg van de huidige PlayStation Move-controllers. Volgens het patent zullen de nieuwe controllers voorzien worden van een ingebouwde camera die gebruikt kan worden voor het verbeteren van positiebepaling.

Mogelijk heeft Sony het patent aangevraagd voor een nieuwe PSVR-bril die in ontwikkeling kan zijn voor bijvoorbeeld de aankomende PlayStation 5. Sony gaf eerder al aan dat de PlayStation 5 compatibel is met de huidige PSVR-headsets. Het is niet bekend of Sony daadwerkelijk bezig is met een nieuwe vr-bril. Bedrijven vragen op grote schaal patenten aan en de meeste technieken waar patent op wordt aangevraagd belandt uiteindelijk niet in producten.