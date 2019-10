Sony brengt deze week Remote Play voor PS4-games naar Android

Sony brengt volgende week zijn Remote Play-app naar de Google Play Store. Hiermee kunnen gebruikers PlayStation 4-games streamen naar hun Android-apparaten. Remote Play is al langer beschikbaar voor iOS, Windows en Mac.

Sony introduceert de Remote Play-app voor Android samen met een nieuwe systeemupdate voor de PS4. De app werkt op smartphones en tablets die draaien op Android 5.0 of hoger. Remote Play is sinds maart beschikbaar voor iOS-apparaten, terwijl Windows- en Mac-gebruikers sinds 2016 al gebruik kunnen maken van de Remote Play-functie.

Sony brengt ook een update uit voor de iOS-versie van de Remote Play-app. Gebruikers kunnen door deze update hun schermori├źntatie vastzetten en ervoor kiezen om de on-screen-controller altijd weer te geven. Daarnaast voegt Sony ondersteuning voor DualShock 4-controllers toe aan de app. Hiervoor moeten gebruikers wel Android 10, iOS 13, iPadOS 13 of macOS Catalina draaien. Over eventuele ondersteuning voor Windows 10 wordt niks vermeld.

Sony komt daarnaast met versie 7.00 van de PS4-systeemsoftware. Deze versie voegt een verbeterde partyfunctie toe. Het maximaal aantal partyleden is verhoogd van acht naar zestien gebruikers. De netwerksnelheid en audiokwaliteit van de partyfunctie zijn daarnaast verbeterd. Gebruikers in de Verenigde Staten kunnen daarnaast spraak-chats via de partyfunctie omzetten in tekst via de Second Screen-app van Sony.

Sony onthulde versie 7.00 van de PS4-software al in juni. Deze software-update en de Remote Play-app voor Android worden deze week beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.

PS4 Remote Play voor iOS