Sony brengt app uit voor streamen van PlayStation 4-games naar iPhone en iPad

Sony heeft de iOS-app PS4 Remote Play-app uitgebracht. Met de app kunnen PlayStation 4-bezitters via Remote Play games naar hun iPhone of iPad streamen. De app werkt alleen over wifi, maar de apparaten hoeven niet op hetzelfde netwerk te zitten.

De PS4 Remote Play-app is vergelijkbaar met de applicatie die Sony eerder uitbracht voor Windows en macOS. Met de software kunnen PlayStation 4-bezitters games op andere apparaten spelen middels streaming. De games draaien op de console zelf en die moet verbonden zijn met een snel netwerk. Het ontvangende apparaat moet verbonden zijn met wifi, via een dataverbinding werkt de app niet.

Er is geen ondersteuning voor DualShock-controllers bij de iOS-app voor Remote Play. Bij de pc-versie is dat wel het geval. Het is mogelijk om de games te bedienen met virtuele knoppen op het scherm van de iPhone of iPad, maar er is ook ondersteuning voor mfi-controllers.

Volgens Sony kan de iOS-app ook gebruikt worden voor tekst- en spraakinvoer, via het virtuele toetsenbord en de microfoon van de Apple-hardware. De app werkt met alle iPhones en iPads die voorzien zijn van iOS 12.1 of hoger.

In 2014 bracht Sony al een PS4 Remote Play-app uit voor Android, maar die werkt alleen in combinatie met een beperkt aantal Xperia-telefoons en -tablets.