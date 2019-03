Sony gaat maandag nieuwe games aankondigen in State of Play-livestream

Sony gaat maandagavond voor het eerst een State of Play-livestream houden en daarin nieuws over PlayStation- en PlayStation VR-games brengen. Nintendo en Microsoft doen dit al langer, respectievelijk met hun Direct- en Inside Xbox-streams.

Sony kondigt State of Play aan op zijn blog en noemt het een videoshowcase voor het brengen van PlayStation-nieuws. Voor de eerste aflevering, die maandagavond om 22 uur Nederlandse tijd te zien is, belooft Sony aankondigingen van nieuwe games, nieuwe trailers en nieuwe gameplaybeelden. Het gaat om zowel PlayStation 4- als PSVR-games.

De State of Play-stream zal live te zien zijn op Twitch, YouTube, Twitter en Facebook. Na afloop komt er snel een gearchiveerde versie van online. Sony zegt dat het vaker met dergelijke livestreams zal komen gedurende het jaar, maar hoe vaak dat zal zijn, is nog niet bekend.

Het is voor het eerst dat Sony een dergelijke livestream houdt. Concurrenten Microsoft en Nintendo doen dat al langer. Vorig jaar maakte Sony bekend dat het dit jaar niet aanwezig zal zijn op de E3 in juni. De Japanse consolebouwer was daar sinds het oprichten van de gamebeurs in 1995 altijd groots aanwezig en presenteerde er jaarlijks nieuwe games.

Tot nu toe had Sony geen ander evenement aangekondigd om de afwezigheid op de E3 te compenseren. Destijds zei het Japanse bedrijf te zoeken naar inventieve manieren om te communiceren met de community. Het in het leven roepen van de State of Play-livestream lijkt daarvan een onderdeel te zijn.