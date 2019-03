Sony kondigt Marvel's Iron Man VR aan voor PlayStation VR

Marvel's Iron Mar VR komt dit jaar uit voor de PlayStation VR. Sony toonde de eerste teaserbeelden van de virtualrealitygame, maar liet nog geen gameplay zien. Er is al twee jaar aan de game gewerkt.

Spelers kruipen in Marvel's Iron Man VR in het pantser van de superheld en kunnen vervolgens door de lucht vliegen en de strijd aan gaan met vijanden. De game werkt met de PSVR-headset en er zijn ook twee Move-controllers nodig. Het spel wordt gemaakt door ontwikkelaar Camouflaj, in samenwerking met Sony en Marvel. Op het PlayStation-blog schrijven de makers dat er achter de schermen al twee jaar aan de vr-game wordt gewerkt.

Het gaat om een volledige game, niet om een korte vr-ervaring, beloven de makers. In Iron Man VR nemen spelers de rol aan van uitvinder Tony Stark en moeten ze strijden tegen krachten die hem en zijn bedrijf Stark Industries proberen te dwarsbomen.

Voor de game is een nieuwe versie van het Iron Man-pak ontworpen, in samenwerking met tekenaars en kostuumontwerpers van Marvel. Volgens de ontwikkelaar refereert het ontwerp aan het klassieke uiterlijk uit de strips met een moderne draai. De makers noemen het pak Impulse Armor.

Een korte omschrijving belooft gevechten vol actie en de mogelijkheid om in Tony Starks garage het Iron Man-pak aan te passen met nieuwe mogelijkheden. Een verschijningsdatum is er nog niet, maar de vr-game rondom Iron Man moet ergens dit jaar uitkomen.