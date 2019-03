Bethesda: Rage 2, Wolfenstein Youngblood en Doom Eternal komen naar Steam

Gamebedrijf Bethesda laat weten dat het de games Rage 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot en Doom Eternal gaat uitbrengen op Steam, het gameplatform van Valve. Datzelfde gaat Bethesda doen met Fallout 76.

In het Twitter-bericht meldt Bethesda dat dit rijtje van nog onuitgebrachte games bij de release beschikbaar zal zijn via Steam. Fallout 76 is al een tijdje uit; deze game komt ergens later dit jaar ook naar het platform van Valve. Dit bericht betekent dat Bethesda zich voorlopig niet committeert aan een deal met Epic Games om in ieder geval deze games exclusief uit te brengen in diens Epic Games Store.

Het bedrijf achter Fortnite heeft bijvoorbeeld geregeld dat de pc-versie van The Outer Worlds exclusief in de Epic Games Store en de Microsoft Store verschijnt; pas een jaar na de release komt het naar Steam. De makers van het op 15 februari uitgekomen Metro Exodus kozen bij hun game ook voor Epic Games, waardoor het spel kort voor de release verdween van het Steam-platform. Ook The Division 2 is via de Epic Games Store beschikbaar.

Er is sinds een aantal maanden een zekere strijd tussen Steam en de Epic Games Store gaande. Epic Games kwam in december met dit Steam-alternatief. Het bedrijf achter Fortnite en de Unreal Engine probeert gamebedrijven over te halen te kiezen voor de Epic Games Store, mede vanwege lagere tarieven die ontwikkelaars hoeven af te dragen.