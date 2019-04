Borderlands 3 lijkt op 13 september uit te komen in de Epic Games Store

Borderlands 3 lijkt op 13 september uit te komen en de pc-versie is vermoedelijk alleen via de Epic Games Store verkrijgbaar. Dat blijkt uit tweets van het Borderlands-account, die online stonden en weer verwijderd zijn.

Twitter-gebruiker Wario64 plaatste een filmpje waarin Borderlands 3 is te zien met een logo van de Epic Games Store. Een Steam-logo ontbreekt. Wario64 zegt dat de beelden uit een videoadvertentie komen die op Twitter stond. Het Borderlands 3-account plaatste maandag een tweet waarin staat dat de game op 13 september uitkomt. Dat bericht is weer verwijderd, maar nog te zien via het Internet Archive.

Het lijkt erop dat de pc-versie van de game exclusief uitkomt in de Epic Games Store. Het gaat dan vermoedelijk om een tijdelijke deal; de game kan bijvoorbeeld een jaar later nog op Steam verschijnen. Epic sluit de laatste tijd geregeld deals met uitgevers en ontwikkelaars om games exclusief op zijn platform te krijgen in de hoop om meer gebruikers aan zich te binden.

Gearbox maakt op woensdag zelf meer bekend over Borderlands 3. Vermoedelijk wordt dan officieel aangekondigd waar en wanneer de game verschijnt. Vanaf woensdag is ook Borderlands: Game of the Year Edition beschikbaar, een verbeterde versie van het eerste deel. Het is voor het eerst dat die game op de PlayStation 4 en Xbox One beschikbaar komt. De pc-versie is een gratis update voor spelers die de bestaande GotY-uitvoering al hebben.