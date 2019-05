Titel Borderlands 3 Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar Gearbox Software Uitgever 2K Games Releasedatum 13 september 2019

Gearbox Software bestaat 20 jaar en de eerste Borderlands verscheen 10 jaar geleden. Alle reden voor een feestje en dat komt er in de vorm van Borderlands 3, een nieuw deel in de meest succesvolle serie van de studio. Het thema van deze game: meer is beter.

Om met de deur in huis te vallen: we hebben de game ruim een uur kunnen spelen en er is in Borderlands 3 niet zo heel veel anders dan je gewend bent. Toch is het duidelijk een geheel nieuwe game. Gearbox heeft er dan ook de tijd voor genomen. Er wordt al vijf jaar aan de game gewerkt, tijd genoeg om de gameplay fijn te slijpen. Dat is ook het eerste dat opvalt als je Borderlands 3 speelt. Het is vertrouwd, maar voelt robuuster aan dan voorheen. Je beweegt wat soepeler, rennen, springen en vooral de erg nuttige sliding voelen goed aan, net als de al even nuttige melee-aanval en uiteraard het schieten. De basis is vertrouwd, maar beter uitgewerkt dan voorheen. Met oog voor detail.

Autoloot

Om een voorbeeld van een kleine maar erg prettige verandering te geven: waar je munitie en medicijnen die op het slagveld vielen altijd al automatisch oppakte, geldt dat nu ook als je ze in een box vindt. Dat klinkt triviaal, maar heeft meer impact dan je denkt. Het is nu opeens nuttig om tijdens een gevecht kisten en kratten te openen als je zonder munitie komt te zitten. Voorheen was dat eigenlijk te tijdrovend, maar nu je munitie automatisch oppakt niet meer. Erg prettig.