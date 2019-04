Borderlands 3 komt 13 september uit en is zes maanden Epic Games Store-exclusive

2K Games heeft bevestigd dat Borderlands 3 op 13 september uitkomt. Zowel de versies voor de PlayStation 4 en Xbox One als die voor Windows verschijnen op die dag. De pc-versie is de eerste zes maanden alleen in de Epic Games Store te koop.

In een persbericht maakt 2K Games bekend dat de pc-versie van Borderlands 3 vanaf april 2020 ook in andere downloadwinkels te koop zal zijn. Daarmee is de game gedurende de eerste zes maanden exclusief in de Epic Games Store verkrijgbaar.

De Windows-versie kan worden besteld voor zestig euro en er is een versie van tachtig euro met meer digitale inhoud. De duurste versie van honderd euro komt inclusief een Season Pass voor toekomstige uitbreidingen.

Randy Pitchford, de ceo van ontwikkelaar Gearbox, zei eerder deze week al op Twitter dat de keuze voor de downloadwinkel niet aan de studio is. 2K Games heeft alle rechten in handen als het gaat om het uitgeven van de game en de uitgever bepaalt waar het spel uitkomt. Pitchford zegt dat hij zelf geen problemen heeft met tijdelijke exclusives die niet te lang duren, 'bijvoorbeeld zes maanden'.

Uitgever 2K Games en ontwikkelaar Gearbox Software kondigden Borderlands 3 eind maart aan. Deze week lekten de verschijningsdatum en de komst van de game naar de Epic Games Store al uit. Op 1 mei beloven de makers nieuwe gameplaybeelden te tonen.