Borderlands 3-spelers ervaren prestatieproblemen op pc en consoles

Borderlands 3 heeft volgens spelers last van prestatieproblemen en bugs. Zowel de pc- als de console-versies van de game hebben te maken met framedrops en glitches. Daarnaast melden meerdere gebruikers savebestanden te verliezen door een bug.

Borderlands 3 kwam vorige week uit en kreeg doorgaans positieve reviews van critici. De pc- en de console-versies van de game blijken wel de nodige problemen te hebben. De pc-versie vertoont volgens enkele gebruikers bijvoorbeeld flinke prestatieproblemen. Zo meldt een gebruiker dat hij vaak framedrops ondervindt, zelfs al verlaagt hij de grafische instellingen naar de relatief lage preset op 1080p. De gebruiker claimt wel een high-end systeem te bezitten. Een andere speler meldt dat het spel op meerdere momenten hapert. Verder melden meerdere gebruikers dat ze hun progressie in de game zijn verloren door een fout in het spel.

Ook de consoleversies van Borderlands 3 zouden niet vrij zijn prestatieproblemen. Volgens Digital Foundry valt de framerate op de PS4 Pro en Xbox One X vaak onder de 60 beelden per seconden. De site raadt spelers aan om de game te spelen in 'resolutie-modus'. Daarmee wordt de framerate vastgezet op 30fps. Dit zou de haperingen verhelpen.

De pc-versie van Borderlands 3 is tijdelijk exclusief verkrijgbaar via de Epic Games Store. Deze winkel biedt nog geen gebruikersreviews en heeft nog geen forum, waardoor spelers massaal het Borderlands 2-forum op Steam bestoken met klachten. Volgens Gearbox is Borderlands 3, ondanks de tijdelijke deal met Epic, wel een 'groot succes'. Randy Pitchford, ceo van Gearbox, meldt meldt dat het aantal gelijktijdige pc-spelers op de releasedag tweemaal hoger lag dan bij de release van Borderlands 2.

Gearbox laat via Twitter aan gebruikers weten dat de ontwikkelaar op de hoogte is van de problemen en dat er wordt gewerkt aan een oplossing.

Het Borderlands 2-forum op Steam staat vol met klachten over Borderlands 3