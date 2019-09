Borderlands 3 krijgt hotfix op pc voor deel van problemen met progressieopslag

Uitgever 2K Games heeft een hotfix uitgebracht die een deel van het probleem van niet opgeslagen progressie voor de pc-versie van Borderlands 3 moet oplossen. Hiermee zou een bug zijn weggewerkt bij cloudsaves en als er meer dan één apparaat worden gebruikt.

Op een ondersteuningspagina van Epic Games, het bedrijf achter de Epic Games Store waar de pc-versie van Borderlands 3 exclusief wordt verkocht, schrijven 2K Games en Gearbox dat er problemen kunnen ontstaan als een speler het spel op bijvoorbeeld twee verschillende apparaten speelt. Volgens de uitgever gaat het om de situatie waarbij het spel offline wordt gespeeld op het ene apparaat A of dat cloudsaves niet zijn ingeschakeld. Als er vervolgens op apparaat B online wordt gespeeld, kan het zo zijn dat de opgeslagen progressie van apparaat A niet is overgezet. Als het spel dan wordt afgesloten en vervolgens Borderlands 3 op apparaat A weer wordt gestart om online te spelen, wordt een leeg profiel van apparaat B opgehaald. Zodra dat gebeurt, moet er een pop-upvenster verschijnen om het conflict van de verschillende cloudopslagsessies op te lossen.

2K Games raadt spelers aan om bij dit pop-upvenster het nieuwste opslagbestand te kiezen om te voorkomen dat er data verloren gaat. Als de verkeerde wordt gekozen, kan dat volgens de uitgever leiden tot progressie die verloren gaat en dat is niet meer te herstellen. De hotfix betreft specifiek dit pop-upvenster. In sommige gevallen verscheen dit venster niet. De bug die volgens 2K Games daarvoor verantwoordelijk was, moet door de hotfix zijn weggewerkt. Het probleem van cloudopslagbestanden die worden overschreven, lijkt hiermee overigens nog niet geheel te zijn opgelost. De bedrijven bieden hun excuses aan voor de problemen.

Behalve over de problemen met savebestanden wordt ook geklaagd over prestatieproblemen bij Borderlands 3, die zowel op de pc als op de consoles aan de orde zijn. Daarbij gaat het onder meer om haperingen en framedrops.