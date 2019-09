NPO Start-app werkt niet met Chromecast door technische fout

De NPO Start-app werkt momenteel niet in combinatie met de Google Chromecast. Dat meldt een gebruiker aan Tweakers. De bug is inmiddels bevestigd op de website van de NPO. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Gebruikers kunnen Chromecasts wel selecteren in de app en het NPO-logo is gewoon zichtbaar op de aangesloten televisie, maar de gekozen uitzending kan door de fout niet worden gestart. Een gebruiker meldt aan Tweakers dat de Chromecast wel werkt met zijn iPad, maar dat het beeld 'zeer regelmatig hapert'.

De bug werd geïntroduceerd in de laatste update van de NPO Start-app, die uitkwam op 13 september. Het is niet de eerste keer dat de app problemen vertoont in combinatie met Chromecasts. Eerder dit jaar werkten de NPO Start- en NLZiet-apps niet via Chromecasts door een update van Google.

NPO laat op zijn website weten dat het probleem bekend is en dat de technici werken aan een oplossing. NPO laat bovendien weten dat nieuws over de storing wordt gedeeld op de statuspagina. De oplossing zal worden verspreid via een update van de NPO-app.