NPO Start en NLZiet werken weer met Chromecast

NPO Start en NLZiet werken weer met Googles hdmi-dongle Chromecast. De apps van de diensten konden sinds dinsdag geen beelden sturen naar de dongle. NLZiet loste de storing woensdag op, de NPO deed dat donderdagmiddag.

De storing zou verholpen moeten zijn, meldt NPO via Twitter en op de eigen site. Wat de oorzaak en de oplossing zijn, heeft NPO niet bekendgemaakt. De storing deed zich voor vanaf dinsdagmiddag, volgens beide diensten na een update van Google. Daarbij gaat het volgens NPO om de update van de Cast-sdk van 23 april. Google kon niet bevestigen dat die update iets veranderd heeft aan de manier waarom de Chromecast streams ontvangt.

Volgens videoplatform NLZiet, dat de storing woensdag oploste, ging het mis, omdat de Chromecast beelden met de verkeerde speler probeerde weer te geven. Door een update vanuit Google op de Chromecast werd er verwezen naar een bèta player", aldus cto Sander Kouwenhoven. "Hierin zat code die problemen veroorzaakte met de drm. Door in een update van onze Chromecast-app expliciet te verwijzen naar de niet-bètaversie van de player hebben we het probleem kunnen oplossen." NPO zoekt contact met Google om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.