Delfts studententeam bouwt waterstofvliegtuig

AeroDelft, een studententeam van de TU Delft, gaat een bemand vliegtuig ontwikkelen dat vliegt op vloeibare waterstof. Het ontwerp van het prototype werd woensdag gepresenteerd. Op zeven september wordt een verkleinde versie getest.

Het vliegtuig, dat ontwikkeld wordt door studenten aan de TU Delft, gaat vliegen met waterstof als brandstof. De luchtvaartindustrie is zodanig toegenomen dat er jaarlijks 38,1 miljoen vluchten zijn, wat neerkomt op twee procent van de totale CO 2 -uitstoot. Het studententeam wil met het waterstofvliegtuig een bijdrage te leveren aan het terugbrengen daarvan.

Momenteel is het team bezig met het ontwerpen van het aandrijfsysteem van de Phoenix, zoals het vliegtuig gaat heten. Ze gebruiken waterstof in vloeibare toestand, omdat het op deze manier minder ruimte inneemt. Omdat waterstof alleen vloeibaar wordt bij een temperatuur van -253 graden Celsius, zal de opslagtank een isolatiewand van zo'n twintig centimeter moeten hebben. Als waterstof een verbinding aangaat met zuurstof, komt energie vrij en wordt waterdamp geproduceerd.

Om het vliegtuig zo efficiënt mogelijk te laten vliegen, is het ‘laminar boundary layer suction’-systeem ontworpen. Hiervoor zijn er veertien miljoen kleine gaatjes in de vleugels aangebracht. De gaten zorgen ervoor dat de luchtweerstand met vijftien procent afneemt en er dus minder brandstof wordt verbruikt. De ingenieurs van de Phoenix hebben berekend dat de eerste versie van het vliegtuig op één tank van Delft naar Marokko kan vliegen.

Er zitten ook gevaren aan vliegen op waterstof zoals het risico op een explosie. AeroDelft heeft daarvoor een oplossing bedacht; in geval van nood kan de waterstof geloosd worden uit het vliegtuig. De Phoenix zal daarna kunnen landen met behulp van een accu die tijdens het vliegen laadt.

De productie van waterstof is momenteel nog niet duurzaam genoeg. Het kost nog te veel energie om vloeibare waterstof te produceren. Het team hoopt met de presentatie van zijn vliegtuig dit proces te versnellen en te verduurzamen. Door te laten zien dat vliegen op deze manier mogelijk is, hoopt AeroDelft anderen ook te inspireren om te kijken naar de mogelijkheden van waterstof.

De Phoenix is overigens niet het eerste voertuig dat op waterstof voortbeweegt. Zo wordt waterstof al langer als een alternatief voor benzine en diesel genoemd bij auto's. In Groningen wil vervoerder Qbuzz in de aankomende jaren van 2 naar 22 rijdende waterstofbussen uitbreiden.