Het grootste waterstofvliegtuig tot dusver voltooit korte testvlucht

Het grootste waterstofvliegtuig tot dusver heeft zijn eerste testvlucht voltooid. De vlucht werd geïnitieerd door de start-up Universal Hydrogen en duurde vijftien minuten. Deze aangepaste Dash-8 biedt ruimte voor veertig passagiers.

Voor de vlucht is een van de twee turbinemotoren vervangen door een aandrijflijn met een waterstof-brandstofcel. Er werd 'voor de zekerheid' nog wel gebruikgemaakt van de andere, reguliere fossiele motor, al zegt Universal Hydrogen dat het gebruik daarvan tijdens de tweede vluchtronde is verminderd. De ceo van de start-up beweert dat er louter gebruikgemaakt is van groene waterstof. De 15 minuten durende vlucht vond plaats in Washington en de Dash-8 wist een hoogte van 3500 MSL te bereiken.

Er wordt voor de waterstofaandrijflijn geen accu gebruikt, in plaats daarvan dreven de brandstofcellen de Magni650-elektromotor rechtstreeks aan. Volgens Universal Hydrogen verlaagt dit de kosten en het gewicht. Naast dat het duurzamer is, beweert de start-up ook dat een waterstofaandrijflijn veel minder geluid en trillingen produceert dan een conventionele turbinemotor.

Het is de bedoeling dat Universal Hydrogen in 2025 de eerste brandstofcelconversiekits aan klanten gaat leveren. De eerste klant wordt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Connect Airlines, die bestellingen heeft geplaatst om 75 ATR 72-600-vliegtuigen mee om te bouwen. Deze vliegtuigen bieden ruimte aan 78 passagiers.

Het vorige record voor het grootste vliegende waterstofvliegtuig was in handen van ZeroAvia, die in december een tien minuten durende vlucht maakte met een 19-zitter. Ook dit vliegtuig vloog slechts deels op waterstof. ZeroAvia is van plan om in 2025 commerciële routes te vliegen en wil in 2027 een waterstofvliegtuig met 40 tot 80 passagiers laten vliegen.