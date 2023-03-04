Het grootste waterstofvliegtuig tot dusver voltooit korte testvlucht

Er wordt jaarlijks al 70 miljoen ton gebruikt. Met een verwachte stijging van 5% per jaar. De waterstof markt wordt geschat op 120 miljard. Hoe kun je nou zeggen dat dit niet bestaat...
Ik bedoelde dit in verhouding tot de andere brandstoffen.
"Al 70 miljoen ton per jaar", dit is kinderspel. Kijk je bijvooreeld naar alleen kolen dan kom je al op 23.457.129miljoen ton PER DAG
. Gewoon een 3e van de totale jaarlijkse waterstof markt.
Kijk je naar ruwe olie kom je op 97,103,871 oliedrums per dag A 150kg, Dit zou je dan om moeten rekenen naar hoeveel energie dat is, en dat zou je ook moeten doen voor waterstof maar ook hier is het wel duidelijk dat de hoeveelheid waterstof niet eens het vernoemen waard is op de energieproductie.
Dan heb je nog gas en ook hier hetzelfde.
Daarnaast is 120miljard ongeveer een derde van de omzet die Shell in 2022 heeft gedraait (375miljard) Dat is 1 bedrijf.
Waterstofauto's zijn vrijgesteld van wegenbelasting.
Dat heb je toch altijd bij een nieuwe techniek? Early adopters noemen ze dat wel in techland. Een nieuwe techniek is altijd duur. Na deze fase zie je altijd dat de techniek en dus de autos goedkoper worden.
Waterstof auto's zijn NOG vrijgesteld van wegenbelasting, dat gaat snel genoeg veranderen,
Daarnaast is er bij waterstof auto's al lang geen sprake meer van een nieuwe techniek.
De waterstof motor is al zo oud dat de techniek zelf daarvoor inmiddels niet meer onder intellecueel eigendom valt en zodoende kan iedereen die dat wil er mee bezig. De techniek stamt uit begin 1800 en de componenten/opzet van waterstof auto's is nooit veranderd.
Je hebt altijd de motor, de opslag, de accu, en de omzetting (cel of ice) nodig. Wel zijn de technieken daarvoor veranderd want in 1800 sloegen ze waterstof op in een ballon en tegenwoordig in een fles bijvoorbeeld.
De VAG groep (volkswagen) heeft in de 80er jaren al eens flink geinvesteerd in deze techniek. De auto's die nu gebouwd worden gebruiken nog altijd EXACT diezelfde techniek en qua kosten en efficientie is het sinds die tijd slechts marginaal veranderd.
De grootste veranderingen zitten in het veiliger kunnen opslaan van waterstof, In de volkswagen tijd waren het letterlijk rijdende bommen en kwamen ze nooit publiekelijk beschikbaar maar die techniek is inmiddels veel verbeterd en tegenwoordig zijn waterstof auto's veilig om te rijden. Wel is vanwege die veiligheid de techniek wel veel duurder geworden. Ook zijn de accu's die ook in een waterstof auto zitten duurder geworden, maar daarbij moet wel gezegt worden dat je nu wel veel betere accu's hebt in alle andere opzichten.
Op gebied van puur techniek zie je dus eigelijk alleen maar dat waterstof in ieder geval de laatste 40 jaar steeds duurder is geworden in plaats van goedkoper. Daarnaast zul je altijd gewoon alle onderdelen van een electrische auto moeten betalen en daar boven op nog de onderdelen voor waterstof. Het zal dus nooit goedkoper worden dan electrisch.
Als als als, op dit moment is waterstof net zo duur als fossiele brandstoffen. Als waterstof meer geadopteerd wordt zal de prijs van waterstof ook zakken.
Het punt was dat je iets wat nu gesubsidieerd wordt vergelijkt met iets waar extra belasting en accijns opzitten. Dat is een heel erg kromme vergelijking en ook 1 die alleen op gaat voor auto's. Daarnaast gaan subsidies die bedoeld zijn als stimulans er natuurlijk af zodra er voldoende is gestimuleerd. Waterstof zal dus nog weer duurder worden naar schatting tussen 2025 en 2030.
Kijk je bijvoorbeeld naar elektriciteit of gas dan betaal je al snel 4 tot 8x zo veel en dat is ook niet vreemd. Het meeste waterstof wordt gemaakt met gas en om 1L waterstof te maken heb 5L gas nodig.
1L waterstof geeft even veel energie als 4L gas dus om even ver te rijden heb je zowel meer waterstof als gas nodig wat de prijs opdrijft. Zelf vind ik het daarom dan ook al vreemd dat waterstof "maar" 4x zo duur is als gas en niet op zijn minst 5x verwachten.
Daarnaast lijkt het er op dat subsidies voor waterstof autos er vanaf gaan in de periode tussen 2025 en 2030. Waterstofauto's zullen daardoor in 1x duurder worden in aanschaf. Het punt of de vrijstelling van wegenbelasting moet worden afgeschaft komt ook al regelmatig voorbij dus ook dat zal niet lang meer duren.
[Reactie gewijzigd door Roharas op 22 juli 2024 14:39]