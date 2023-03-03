Stability AI brengt Stable Diffusion-plug-in uit voor Blender

Stability AI heeft een plug-in uitgebracht om Stable Diffusion in Blender te kunnen gebruiken. Stability for Blender maakt het mogelijk om afbeeldingen te creëren in de 3D-animatiesoftware met behulp van tekstbeschrijvingen.

De plug-in maakt het onder meer mogelijk om afbeeldingen, texturen en animaties te maken op basis van bestaande renders. Het gaat hierbij niet om 3D-materiaal, maar om 2D-afbeeldingen. Er bestonden al thirdpartyplug-ins met soortgelijke functionaliteiten. Om gebruik te maken van Stability for Blender is een api-key en een internetverbinding vereist. Krachtige hardware zou niet nodig zijn.

Stable Diffusion is een AI-beeldgenerator. Eind vorig jaar verwijderde de ontwikkelaar de mogelijkheid om pornografische beelden te genereren. In versie 2.0 werd onder meer het text-to-image-diffusionmodel vernieuwd. Ook werd een depth-to-image-functie toegevoegd waardoor afbeeldingen gegenereerd konden worden op basis van de diepte-informatie uit het vorige beeld. Eerder werd Stability AI aangeklaagd door stockfotodatabank Getty Images, vanwege het vermeend misbruiken van diens afbeeldingen.