Getty klaagt Stable Diffusion-maker aan vanwege 'misbruik' afbeeldingen voor AI

Stockfotodatabank Getty Images heeft Stable Diffusion-maker Stability AI aangeklaagd. Getty claimt dat Stability AI ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van Getty's afbeeldingen om de Stable Diffusion-tool te kunnen ontwikkelen.

Stability AI maakt volgens Getty Images inbreuk op de auteursrechten van Getty omdat het bij het aanleren van Stable Diffusion 'miljoenen' afbeeldingen van Getty heeft gebruikt. De AI-ontwikkelaar zou hiervoor niet de juiste licentie van Getty hebben afgenomen, terwijl Getty deze wel zegt aan te bieden.

Tegen The Verge zegt Getty Images-ceo Craig Peters met de rechtszaak duidelijkheid te willen krijgen over het gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor AI-doeleinden. De AI-ontwikkelaars zeggen vaak dat hun gebruik onder fair use valt, terwijl de rechthebbenden het hier meestal niet mee eens zijn. Getty zegt dan ook niet per se tegen dergelijke AI-tools te zijn, maar het wettelijke kader duidelijk te willen krijgen.

Vanwege die auteursrechtzorgen verbood Getty eerder het uploaden van door AI gemaakt beeldmateriaal. Stability AI maakt het sinds kort ook mogelijk voor rechthebbenden om zich af te melden van Stable Diffusion, waardoor hun werk niet meer wordt gebruikt om het AI-model te trainen. Stability AI wil nog niet reageren op de rechtszaak. Getty spande de rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk aan. Eerder spanden drie Amerikaanse kunstenaars een vergelijkbare rechtszaak aan, onder meer tegen Stability AI.