Intel toont AI-model voor genereren van driedimensionale 360-gradenafbeeldingen

Intel heeft zijn Latent Diffusion Model for 3D getoond. Dat is een AI-model waarmee 3d-beelden gegenereerd kunnen worden. Volgens Intel is het het eerste model dat een dieptemap kan genereren om 'levendige' driedimensionale 360-gradenbeelden te creëren.

Volgens Intel is dit LDM3D-model in staat om een dieptekaart en driedimensionale afbeelding te creëren op basis van een tekstprompt 'met bijna dezelfde hoeveelheid parameters' als bestaande modellen die 3d-afbeeldingen genereren. De fabrikant stelt dat de relatieve diepte voor iedere pixel nauwkeurig geschat wordt, wat ontwikkelaars 'veel tijd moet besparen bij het ontwikkelen van scenes'. Als voorbeelden noemt Intel dat dit model gebruikt kan worden bij het maken van virtualrealitygames en virtuele musea.

De dataset voor LDM3D bestaat uit 10.000 voorbeelden van de LAION-400M-database. Die bestaat uit 400 miljoen afbeeldingen en bijbehorende beschrijvingen. Voor het schatten van de relatieve diepte van de pixels wordt het Dense Prediction Transformer-model gebruikt. Op basis van de gegenereerde 2d-afbeelding en dieptekaart maakt de geïntegreerde DepthFusion-applicatie van Blockade Labs vervolgens een 360-gradenprojectie. Laatstgenoemde AI-bedrijf toont in een video op Twitter enkele voorbeelden van 360-gradenomgevingen die met dit model zijn gegenereerd. Intel heeft LDM3D open source gemaakt via HuggingFace.

Intels LDM3D-AI-model
Een voorbeeld van een 360-gradenafbeelding die door LDM3D is gegenereerd op basis van de bovenstaande tekstprompt

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-06-2023 16:29 9

21-06-2023 • 16:29

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Reacties (9)

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Musical-Memoirs 21 juni 2023 17:50
Voor VR kan dat zeker interessant zijn!
Daar is 360 graden en diepte zeker belangrijk.
JDx
@Musical-Memoirs21 juni 2023 19:18
Ik maakt zo'n 10 jaar geleden al dit soort dingen voor de GearVR
https://i.imgur.com/1xwOfno.jpg

Was erg indrukwekkend toen, collega met hoogtevrees durfde niet van de trap te kijken :9

Als dit straks ook met AI kan zou geweldig zijn, ben ik nu al veel mee bezig, heb alleen geen bril meer.
Ryuukami @JDx21 juni 2023 22:00
Total of topic maar dan moet je hem een keer op Richie's Plank Experience zetten.
Hama900 21 juni 2023 16:34
Wel zo vriendelijk van ze om het open source te maken, ff mee knutselen in Stable Diffusion dan maar!
Jogai 21 juni 2023 19:13
Kan je ook het 3d model krijgen? Dat zou wel fijn zijn als startpunt.
Blaze85 21 juni 2023 16:31
Roos van Kopen Zonder Kijken zal nu wel in extase zijn.
k995 @Blaze8521 juni 2023 17:00
lol in belgie heet dat "blind gekocht"
Travelan @Blaze8521 juni 2023 19:22
Lol ik moest hardop lachen
KoudeAardbei @Blaze8521 juni 2023 20:22
1 vlekje rood op het mood board en je muren en plafond is rood :Y)

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