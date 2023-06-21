Nintendo komt met Super Mario RPG-remake en Luigi's Mansion 2-remaster

Nintendo introduceert een remake van Super Mario RPG en een remaster van Luigi's Mansion 2. Die titels verschijnen beide voor de Nintendo Switch. De Super Mario RPG-remake verschijnt op 17 november. Luigi's Mansion 2 volgt in 2024.

Super Mario RPG betreft een remake van de gelijknamige game die in 1996 uitkwam voor de SNES. De remake van deze roleplayinggame krijgt ditmaal 3d-graphics en een isometrisch perspectief. In de remake verschijnen bekende personages als Mario, Luigi, Peach en Bowser. Ook Mallow en Geno keren terug; die personages zijn sinds de rpg uit 1996 niet meer in Mario-titels verschenen.

Naast de Super Mario RPG, komt Nintendo ook met een remaster van Luigi's Mansion Dark Moon, een spel dat in Europa uitkwam als Luigi's Mansion 2. Die game verscheen in 2013 oorspronkelijk voor de 3DS. De remaster krijgt verbeterde graphics en komt volgend jaar uit. Nintendo deelt nog geen concrete releasedatum tijdens zijn Direct-presentatie. In 2024 komt de Japanse gamemaker ook met een nieuwe Princess Peach-game, waarover nog weinig concrete details bekend zijn.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 21-06-2023 16:38 23

21-06-2023 • 16:38

23

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Reacties (23)

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LOTG 21 juni 2023 16:49
De remake van deze roleplayinggame krijgt ditmaal 3d-graphics en een isometrisch perspectief.
De SNES versie had prerendered 3D sprites (zoals Donkey Kong Country) en een isometrisch perspectief.

Dus bijna het zelfde :P
Jittikmieger @LOTG21 juni 2023 18:07
Ik heb de SNES versie hier nog liggen. Ik speel hem nog geregeld, maar dan vooral op mijn Miyoo Mini of SD2SNES. (Kwestie van mijn cartridge heel houden.) Blijft een erg leuk spel die - IMHO - wel een remake verdient voor op de Switch!
Carlos0_0 21 juni 2023 19:00
Mario rpg wist ik niet dat deze bestond, en ik heb nota bene nog een snes zelfs.
Luigis mansion 1 of 2 gespeeld op de 3ds nooit echt gelukt irritante controls. Maar met deel 3 heb ik mij enorm vermaakt.

Ik heb dus best veel zin in deze 2 spellen 😎
Benji87 @Carlos0_022 juni 2023 10:36
Super Mario RPG voor de SNES was dan ook nooit in Europa uitgebracht. (alleen VS/Japan)
Ik heb hem net een maandje geleden gespeeld op de Wii U Virtual Console (nu gesloten dus niet meer mogelijk). Zeker een leuk spel, maar voor mijzelf nu nog te vroeg om gelijk nog een keer te spelen.
Jimmy_ 21 juni 2023 17:14
Onwijs vet, deze ga ik zeker proberen! Had stiekem gehoopt op een opvolger, maar misschien komt die hierna nog :>
kontroll 21 juni 2023 17:40
Enorm veel plezier beleefd aan Luigi's Mansion 3 op de Switch.
Nr2 nooit gespeeld (want geen DS), dus plan ik zeker te proberen !
Linksquest Moderator Spielerij
21 juni 2023 18:10
O nice, vooral Luigi's mansion 2 heb ik wel zin in, vooral dat hij dan nu eindelijk op het grote scherm te spelen is. Mario RPG het origineel nog nooit gespeeld, maar deze ga ik zeker ook de kans geven.
Autisme_tech 22 juni 2023 11:19
Deze ziet er wel vermakelijk uit, ik ken die andere versies dan niet maar is grafisch wel de stijl die ik leuk vindt. Die gaat maar eens op mijn lijstje vermoed ik zomaar
Kusanagi 22 juni 2023 12:47
Day one aankoop! Heb altijd gebaald deze destijds niet te hebben geimporteerd, maar leuk om hem alsnog fysiek in bezit te krijgen al betreft het nu een remake.
KaiTak @Hama90021 juni 2023 19:39
Als iedereen spellen jat dan komen er geen nieuwe tijdeloze spellen....
Hama900 @KaiTak21 juni 2023 19:47
Nee dat begrijp ik, ik doelde ook niet op "jatten". Ik heb de spellen in eigen bezit en kies ervoor om het te emulaten op mijn Steam Deck omdat ik het een fijn apparaat vind en omdat het beter draait (vind ik). Dat is toch volkomen legaal, niet?

Ik ben het met je eens dat jatten een slap in the face is naar de devs, daar sta ik ook niet achter. Vind het gewoon onzinnig dat ik direct downvoted ben omdat ik over "emulatie" praat.
JFL1992 @Hama90021 juni 2023 16:46
Ik gun het Nintendo wel dat ze al dat jatten kunnen tegenhouden ooit.

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