Nintendo komt met Super Mario RPG-remake en Luigi's Mansion 2-remaster

Nintendo introduceert een remake van Super Mario RPG en een remaster van Luigi's Mansion 2. Die titels verschijnen beide voor de Nintendo Switch. De Super Mario RPG-remake verschijnt op 17 november. Luigi's Mansion 2 volgt in 2024.

Super Mario RPG betreft een remake van de gelijknamige game die in 1996 uitkwam voor de SNES. De remake van deze roleplayinggame krijgt ditmaal 3d-graphics en een isometrisch perspectief. In de remake verschijnen bekende personages als Mario, Luigi, Peach en Bowser. Ook Mallow en Geno keren terug; die personages zijn sinds de rpg uit 1996 niet meer in Mario-titels verschenen.

Naast de Super Mario RPG, komt Nintendo ook met een remaster van Luigi's Mansion Dark Moon, een spel dat in Europa uitkwam als Luigi's Mansion 2. Die game verscheen in 2013 oorspronkelijk voor de 3DS. De remaster krijgt verbeterde graphics en komt volgend jaar uit. Nintendo deelt nog geen concrete releasedatum tijdens zijn Direct-presentatie. In 2024 komt de Japanse gamemaker ook met een nieuwe Princess Peach-game, waarover nog weinig concrete details bekend zijn.