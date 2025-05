Nintendo fixt Joy-Con-drift ook na garantieperiode gratis in Nederland en België

Nintendo gaat onder andere in de Europese Economische Ruimte de Joy-Con drift, ofwel de spookbewegingen in de controllersticks, kosteloos verhelpen. Het bedrijf gaat dat ook buiten de garantieperiode doen.

Hoe lang dat al het officiële beleid van Nintendo is, is niet duidelijk. De ondersteuningspagina waar Nintendo dit meldt, is uitgesloten van archieven als The Wayback Machine. Het zou wel zo kunnen zijn dat dit beleid intern al langer gold; in 2019 schreef Vice Games op basis van interne documenten dat Nintendo's beleid toen al was om Joy-Con-drift kosteloos te repareren zonder de geldigheid van garantie te vereisen. Dit doet het bedrijf ook in het VK en Zwitserland.

Het driftprobleem bij de Joy-Cons speelt zich al jaren af bij de console en komt door slijtage. De sensoren gaan op een gegeven moment beweging doorgeven wanneer de stick in neutraal staat, wat de gameplay sterk belemmert. Blijkbaar komt het ook voor bij de PlayStation 5 en Xbox Series, maar de meldingen daarover lijken veel zeldzamer te zijn dan bij de Nintendo Switch.

Dit euvel is vaker de revue gepasseerd in het nieuws. Consumentenorganisaties zijn zeer kritisch geweest op Nintendo, dat zijn excuses aan heeft geboden. Bij nieuwe revisies van de controller was er bij spelers altijd de hoop dat het probleem uitgebannen zou zijn, maar Nintendo houdt vol dat het onvermijdelijk blijft, hoewel het minder voor moet komen. Er bestaan echter wel kitjes van derden met stick met Hall-effect-sensoren, die geen last moeten hebben van drift.