IFixit: Nintendo Switch Lite heeft enkele gewijzigde joystickcomponenten

De twee joysticks op de onlangs uitgekomen Nintendo Switch Lite hebben enkele aanpassingen ten opzichte van de reguliere Switch, claimt iFixit. Of dit de klachten over het drift-probleem bij de Joy-Con-joysticks zal wegnemen is op basis van de teardown echter nog niet te zeggen.

Volgens iFixit zien de joysticks er grotendeels hetzelfde uit als de joysticks van nieuwere exemplaren van de reguliere Switch en lijkt het er van binnen ook niet heel verschillend uit te zien, al zijn er wel enkele wijzigingen. Zo zijn er een nieuwe traceroute, een dunnere klikknop voor de joystick en op het oog iets bredere metalen sliders.

De zwarte contactvlakken onder de sliders lijken volgens iFixit ongewijzigd ten opzichte van de bestaande Switch, maar de website zegt dat ze wellicht van sterker materiaal zijn gemaakt. Dat was tijdens de teardown echter niet vast te stellen, waardoor het voorlopig nog onduidelijk is of de joysticks van de Switch Lite niet of minder snel zullen leiden tot klachten over 'drifting'.

In juli werd duidelijk dat er een rechtszaak tegen Nintendo wordt aangespannen vanwege het drift-probleem bij de joysticks op de Joy-Cons van de reguliere Switch. Drifting is de term die staat voor de situatie waarbij de gebruiker de joystick niet aanraakt, terwijl de Switch toch denkt dat dat het geval is, met als gevolg dat in een spel bijvoorbeeld het cameraperspectief verandert of een personage in beweging komt. Hier zijn de nodige klachten over.

Overigens geeft iFixit op basis van de teardown de Switch Lite een score van 6 uit 10 voor de repareerbaarheid; dat is twee punten lager dan de oorspronkelijke Switch. IFixit noemt als pluspunten dat er bij de Switch Lite veel schroeven zijn gebruikt om de meeste componenten vast te zetten en dat veel componenten modulair zijn. Er is echter ook kritiek: er worden ongebruikelijke driepuntsschroeven gebruikt, wat alle reparaties zou bemoeilijken. Daarnaast zijn de flashopslag en sd-kaartlezer direct op het moederbord gesoldeerd.