Microsoft werkt aan oplossing voor defecte knoppen Xbox Series-controllers

Microsoft zegt tegenover The Loadout dat het op de hoogte is van gevallen van Xbox Series-controllers met knoppen die niet reageren en stelt dat het 'actief werkt' aan een oplossing voor de euvels.

Het lijkt voornamelijk om de A, B, X en Y-knoppen te gaan. Die zouden als het probleem zich voordoet, slechts een deel van de tijd werken. Controllers die door het probleem getroffen worden, vertonen de symptomen zowel in verbinding met een Xbox als met een pc, wat impliceert dat het probleem bij de controller zelf ligt en niet bij de ontvanger van de signalen ervan. Hoe wijdverspreid het probleem is, is op dit moment niet duidelijk, maar het feit dat Microsoft erop reageert en de problemen erkent, verleent de kwestie wel legitimiteit.

Wat uiteindelijk de oplossing gaat worden, is nog niet duidelijk. Als het om een probleem gaat met de firmware van de controller, kan dit relatief simpel opgelost worden met een firmware-update, die via Windows of Xbox toegediend kan worden. Mocht het om een hardwareprobleem gaan, dan wordt het ingewikkelder. Dan moeten de controllers terug naar Microsoft voor reparatie of vervanging.

De nieuwste Xbox-controller kwam tegelijk uit met de Xbox Series X|S, maar Microsoft noemt het officieel gewoon de nieuwe generatie Xbox-controller. Ten opzichte van voorgaande generaties heeft de controller veel kleinere wijzigingen gekregen, maar wat betreft het uiterlijk ziet hij er zeer soortgelijk uit. Tweakers wijdde in zijn Xbox Series X-review ook een hoofdstuk aan de controller.

Niet alleen Xbox-controllers kunnen dit soort problemen ervaren. De nieuwe DualSense-controller van de PlayStation 5 kan te maken hebben met stick drift: daarbij geeft de controller standaard een beweging van een joystick door zonder dat de gebruiker die stick aanraakt. Daarvoor loopt in de VS zelfs een rechtszaak; het advocatenbureau claimt dat Sony 'op de hoogte was van het probleem', zonder dit bekend te maken. De advocaten noemen de handelwijze van Sony onder andere 'frauduleus' en 'onwettig'. Ook de Joy-Cons van de Nintendo Switch vertonen dit probleem, maar Nintendo heeft nog geen structurele oplossing hiervoor geboden, tot ongenoegen van consumentenorganisaties.