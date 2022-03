Test Aankoop roept op om DualSense-controllerdrift te melden

De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop roept bezitters van een Playstation 5 DualSense-controller op om eventuele driftproblemen te melden. De organisatie vindt dat te veel controllers last hebben van dit probleem en wil bij Sony aankloppen voor een oplossing.

Eigenaars van een DualSense-controller met driftproblemen kunnen dit melden op de website terapkapot.be, een meldpunt voor vervroegde veroudering van producten. Nadat de organisatie de klachten heeft ontvangen zal ze bij Sony “een goede opvolging eisen door herstel of vervanging”.

Eerder deze week stuurde Test Aankoop een brief naar Sony waarin het vraagt welke maatregelen het Japanse bedrijf neemt ten opzichte van eigenaars met een defecte controller. De consumentenorganisatie maakt zich sterk dat er tijdens de komende maanden nog meer DualSense-controllers met controllerdrift gemeld zullen worden. “Wanneer de toelevering van nieuwe consoles normaliseert, kunnen we een nieuwe golf van gedupeerde gamers verwachten”, klinkt het.

Volgens Test Aankoop wijst het controllerdrift-probleem op het feit dat fabrikanten zo veel mogelijk willen besparen tijdens het productieproces. “Hierdoor moet de consument sneller vernieuwen en wordt de afvalberg groter”, aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Ook bij de Nintendo Switch zagen we zo’n vroegtijdige veroudering opduiken.”

De actie van de Belgische consumentenorganisatie komt er nadat Sony enkele weken geleden in de Verenigde Staten in opspraak kwam met de vastgestelde controllerdrift in DualSense-controllers. Een Amerikaans advocatenbureau klaagde de Japanse elektronicafabrikant aan wegens dit probleem en overweegt een class-action-rechtszaak. Door controllerdrift zou de PS5-controller bewegingen registreren zonder dat de thumbsticks worden aangeraakt. Over dit probleem werden op het internet al heel wat meldingen gedaan.