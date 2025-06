Sony brengt DualSense Edge-controller op 26 januari uit voor 239,99 euro

Sony brengt de DualSense Edge-controller voor de PlayStation 5 op 26 januari volgend jaar uit. De controller, die aanpasbaar is en back buttons heeft, krijgt een winkeladviesprijs van 239,99 euro. Pre-orders kunnen over een week gedaan worden.

De controller wordt wereldwijd te koop aangeboden, schrijft Sony. Het gaat om de DualSense Edge, een aanpasbare controller voor de PlayStation 5. Sony kondigde de komst van die controller in augustus al aan, maar noemde toen nog geen prijzen en beschikbaarheid. Dat doet het bedrijf nu wel; de controller kost in Europa 239,99 euro en is vanaf 26 januari volgend jaar te koop. Pre-orders kunnen voor Nederlandse en Belgische kopers vanaf 25 oktober worden geplaatst op de PlayStation-website.

Tegelijk met de controller komen ook de vervangbare sticks beschikbaar. Die kosten 24,99 euro per set.

De controller wordt geleverd in een speciale bewaardoos die zelf een USB-aansluiting heeft, zodat de controller erin kan worden opgeladen. Naast de controller en een oplaadkabel krijgen kopers daar drie sets van twee stick caps in waarmee de controller laag, hoog of middelhoog kan worden ingesteld. Daarnaast worden twee sets van de back buttons meegeleverd.

De DualSense Edge is volledig te customizen via zowel de software als de hardware. Spelers kunnen knoppen mappen, maar ook dead zones instellen op de joysticks. De travel distance van de twee triggers aan de achterkant is ook naar voorkeur in te stellen. Spelers kunnen verschillende gebruikersprofielen instellen op de controller.