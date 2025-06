Accu van Sony's DualSense Edge-controller is 33 procent kleiner dan origineel

De accu van de DualSense Edge-controller van Sony heeft een grootte van 1050mAh, blijkt uit verschillende teardownvideo's. Dit is twee derde van het origineel, dat een 1560mAh-accu heeft. Sony zei al dat de accuduur 'iets korter' zou zijn.

De DualSense Edge-controller kwam donderdag uit en daardoor zijn er inmiddels verschillende teardownvideo's van het apparaat verschenen. Zo heeft YouTube-kanaal Restore Technique de accu uit de controller gehaald, waaruit blijkt dat deze een grootte van 1050mAh heeft. Het kanaal legt de Edge-accu naast de accu van de originele DualSense-controller, waardoor te zien is dat de Edge-accu een stuk kleiner is dan die van de reguliere DualSense.

Sony had al aangegeven dat de accuduur van de Edge 'iets' korter zou zijn, maar gaf toen geen cijfers. Het is daarnaast niet duidelijk of Sony energiebesparende functies heeft doorgevoerd bij de Edge die het verschil in accugrootte kunnen dempen. De oorspronkelijke controller die bij de PlayStation 5 wordt geleverd, heeft een accuduur van ongeveer twaalf uur.

De accu van de Edge is onder meer kleiner vanwege de nieuwe schuifjes aan de bovenzijde van de controller, waarmee gebruikers kunnen bepalen hoe ver de triggers ingedrukt kunnen worden. Het YouTube-kanaal laat ook in het filmpje de werking van die triggers zien. De nieuwe controller heeft verder vervangbare thumbsticks, meer instellingen en profielen, en extra knoppen aan de achterzijde van de controller. Tweakers schreef eind vorig jaar een preview over de controller. De Edge kost 240 euro.