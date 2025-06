Google brengt Android-functie om incognitovensters te vergrendelen officieel uit

Google brengt de functie om incognitovensters in Chrome af te grendelen met een vingerafdruk of gezichtsherkenning, officieel uit. Deze functie wordt sinds september door het bedrijf getest en is al te gebruiken op iOS.

De functie wordt volgens Google nu gefaseerd uitgebracht en is in te schakelen via de Privacy & Security-instellingen. Als gebruikers deze functie inschakelen, moeten ze met hun vingerafdruk of gezichtsherkenning inloggen om een eerder geopend incognitovenster nogmaals te kunnen openen als ze de app hebben afgesloten.

Gebruikers kunnen ook hun pincode invoeren om het incognitovenster te openen. De functie is sinds september te gebruiken in de app, op voorwaarde dat gebruikers een flag activeerden. Met het officieel uitbrengen van de functie hoeven gebruikers deze flag niet meer te gebruiken.

Google gaat verder de Safety Check voorzien van gepersonaliseerde aanbevelingen. Safety Check waarschuwt de gebruiker nu als deze gevaarlijke extensies of uitgelekte wachtwoorden gebruikt. Met de gepersonaliseerde aanbevelingen kan het bedrijf gebruikers bijvoorbeeld ook waarschuwen dat een klein aantal sites recent veel notificaties heeft verstuurd.