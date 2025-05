Incognitovenster Google Chrome nu ook op Android af te schermen met vingerafdruk

Gebruikers van Google Chrome op Android-apparaten kunnen het incognitogedeelte van de browser voortaan afschermen met een vingerafdruk of door middel van gezichtsherkenning. De functie is nog niet officieel uitgebracht, maar al wel door gebruikers in te stellen.

Bij het sluiten van de Google Chrome-app kunnen incognitotabbladen voortaan vergrendeld worden, waarna de gebruiker door middel van een vingerafdruk of gezichtsherkenning weer toegang kan krijgen tot het incognitogedeelte. Dat meldt 9To5Google.

Hoewel de functie nog niet officieel is uitgebracht door Google, is hij wel al te activeren door chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android in te voeren in de zoekbalk van de browser. Daarna moet de functie handmatig worden ingeschakeld in Chrome via 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging'.

Op iOS was het middels de functie Privacy Screen al langer mogelijk om Touch ID of Face ID te gebruiken om toegang te krijgen tot Google-apps, waaronder de incognitomodus van Google Chrome, de Google Drive-app en Google Authenticator.

Beeld: Google via 9to5Google