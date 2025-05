Google Authenticator gaat back-ups van tweestapsverificatiecodes ondersteunen

Tweefactorauthenticatiecodes in Google Authenticator kunnen voortaan in de cloud worden geback-upt. Gebruikers kunnen de totp-codes in de app synchroniseren met hun Google-account. Dat is een belangrijke functie die veel andere alternatieve apps al wel hebben.

Google schrijft in een blogpost dat het die functie in een update voor Google Authenticator voor zowel Android als iOS zet. Dat zijn versies 6.0 en 4.0. Gebruikers kunnen de codes die Authenticator genereert automatisch laten opslaan in hun Google-account. Google geeft verder geen details over de beveiliging daarvan, maar noemt wel zijn eigen wachtwoordmanager in Chrome.

Google Authenticator kwam in 2010 uit en is nog altijd een van de populairste apps voor het aanmaken van multifactorauthenticatiecodes. Die zescijferige codes zijn Time-based One-Time Passwords of totp's die gebruikers naast een regulier wachtwoord kunnen instellen om mee in te loggen. Het probleem met Authenticator was altijd dat de codes alleen lokaal gegenereerd waren. Dat betekende dat gebruikers hun codes verloren als ze hun telefoon kwijtraakten. Veel andere authenticatieapps, zoals die van Microsoft of Authy, lieten die codes wel al online opslaan.