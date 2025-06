Gebruikers van Raivo-2fa-app zijn tokens kwijt na recente iOS-update

Gebruikers van de Raivo-otp-app voor iOS klagen dat ze na een update hun data kwijt zijn. Daardoor kunnen ze hun tweetrapsauthenticatietokens niet meer gebruiken. De nieuwe eigenaar van Raivo, Mobime, raadt gebruikers aan om een offline- of iCloud-back-up te herstellen.

Verschillende gebruikers zeggen op platformen zoals HackerNews dat ze alle tokens in de Raivo-app kwijt zijn. Raivo is een iOS-app waarin gebruikers Time-based One-Time Passwords of totp-codes voor tweetrapsauthenticatie kunnen opslaan. Na een recente update zijn die tokens verdwenen, schrijven gebruikers. Opvallend is dat Mobime, het bedrijf achter de app, de mogelijkheid om issues te bespreken heeft uitgezet in zijn eigen GitHub-repo. Die zijn via de Wayback Machine nog te achterhalen. In dat issue schrijven gebruikers dat ze na de update geen toegang meer hebben tot hun tokens.

Mobime raadt gebruikers aan een offline back-up te herstellen, of een back-up uit iCloud te halen. Dat is een mogelijkheid in de app, maar er zullen ook veel gebruikers zijn die de totp-tokens niet synchroniseerden en die tokens daarmee kwijt zijn. Het bedrijf zegt verder in een discussie dat het een update wil uitbrengen van de app waarmee gebruikers hun tokens kunnen importeren en exporteren. Op dit moment zou Apple die update aan het bekijken zijn. Maar, merken sommige gebruikers op, het importeren van die tokens kost in de nieuwe update ineens geld, alsof Ravio plotseling een freemiumverdienmodel heeft geïntroduceerd.

Raivo werd een jaar geleden overgenomen door Mobime. Dat bedrijf maakt verschillende soorten software, maar zet daarin verschillende trackers van bijvoorbeeld Facebook. Mobime zegt nu op GitHub dat het probeert het probleem op te lossen. Het bedrijf zegt verder dat het 'beter was geweest als de error in de app-update eerder aan ons was doorgegeven'. Op kritiek van gebruikers zegt het bedrijf dat het 'er makkelijk voor had kunnen kiezen de volledige repo offline te halen', maar dat het ervoor 'heeft gekozen die open te houden' om met klanten te communiceren.

Update: Mobime lijkt issues te hebben uitgeschakeld, en niet verwijderd zoals eerder in het artikel stond.