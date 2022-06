LastPass laat gebruikers via authenticatie-app inloggen zonder wachtwoord

LastPass-gebruikers kunnen hun wachtwoordkluis voortaan openen met de bijbehorende mobiele app in plaats van hun wachtwoord. Het masterwachtwoord blijft wel bestaan, al wil LastPass die op termijn uitfaseren.

Gebruikers kunnen in de toekomst de mobiele app gebruiken om hun kluis te ontgrendelen als ze in hun browser van LastPass gebruikmaken. Het gaat om de LastPass Authenticator-app en niet de LastPass-app zelf. Authenticator is een losstaande app om totp-tweetrapsverificatiecodes te genereren. Normaal gesproken moeten gebruikers van LastPass bij het opnieuw starten van de browser of in ieder geval periodiek hun masterwachtwoord invoeren ter verificatie. Ook moeten ze dat wachtwoord invoeren als ze een wijziging willen aanbrengen aan een account.

De nieuwe feature maakt dat overbodig; gebruikers kunnen dan inloggen en akkoord geven via de Authenticator-app. Die kan worden beveiligd met een vingerafdruk of een gezichtsscan, naast een pincode. Voor desktopgebruikers is er momenteel geen optie om biometrische inlogmethodes zoals Windows Hello te gebruiken om hun kluis te ontgrendelen.

LastPass zegt dat het masterwachtwoord voorlopig wel blijft bestaan. Op termijn wil het bedrijf dat uitfaseren en vervangen door alternatieve inlogmethodes die zijn gebaseerd op de FIDO2-standaard voor wachtwoordloos inloggen. Dat kan naast een authenticatie-app bijvoorbeeld ook met fysieke beveiligingssleutels. De nieuwe authenticatiemethode geldt voor zowel betalende als gratis gebruikers. Vorig jaar beperkte LastPass zijn gratis abonnementen door de dienst alleen nog beschikbaar te maken op één soort apparaat. Dat is hierop niet van toepassing, omdat gebruikers niet de mobiele app, maar de gratis Authenticator nodig hebben.