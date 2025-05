LastPass: hackers hebben versleutelde wachtwoorden van klanten gestolen

De hackers die deze zomer data stalen van LastPass, hebben de versleutelde gebruikersnamen en wachtwoorden van gebruikers gestolen. Deze zijn met AES-256 versleuteld en het masterwachtwoord is niet bij de aanval gestolen. De wachtwoorden kunnen wel gebruteforcet worden.

De hacker kreeg toegang tot een back-up van de vaultgegevens van klanten, waarin onversleutelde gegevens als URL's staan en versleutelde gebruikersnamen, wachtwoorden, notities en form-filled data. Deze versleutelde gegevens kunnen volgens LastPass alleen met het masterpassword worden ontsleuteld. Dit wachtwoord slaat LastPass niet op.

Dat masterpassword kan wel met bruteforcetechnieken achterhaald worden en de versleutelde gegevens zouden zo toch gelezen kunnen worden, erkent LastPass. Het bedrijf zegt dat als gebruikers de aanbevelingen van LastPass hebben gevolgd, zoals een master wachtwoord van twaalf tekens, dat het dan miljoenen jaren zou moeten duren voor het wachtwoord gebruteforcet is 'op basis van huidige gangbare bruteforce-technieken'.

LastPass zegt daarom dat deze gebruikers geen actie hoeven te ondernemen. Alleen gebruikers die een korter wachtwoord hebben, deze elders gebruiken, of waarvan het wachtwoord niet met LastPass' laatste pbkdf2-algoritme-implementatie is beveiligd, krijgen van LastPass het advies om wachtwoorden van websites te veranderen. LastPass verhoogde in 2018 zijn pbkdf2-implementatie naar 100.100 iteraties, maar alleen voor masterpasswords die daarna zijn aangemaakt.

Het bedrijf zegt niet hoeveel klanten zijn getroffen, alleen dat het 'minder dan drie procent' van alle zakelijke klanten heeft benaderd met het advies om actie te ondernemen. Hiervoor heeft het bedrijf gekeken naar de instellingen van deze klanten. Zakelijke klanten die niet door LastPass zijn benaderd, hoeven volgens het bedrijf geen stappen te ondernemen. Over particuliere klanten zegt het bedrijf niks.

De hackers kregen toegang tot de gebruikerswachtwoorden na een eerdere hackaanval in augustus. Daarbij kreeg de hacker toegang tot de ontwikkelaarsomgeving van LastPass en werden broncode en andere technische informatie gestolen. Deze informatie gebruikten de hackers om een werknemer 'te targeten', waarbij ze logingegevens bemachtigden en zo toegang konden krijgen tot cloudopslag van LastPass.

De wachtwoordbeheerder zei eerder deze maand al dat daarbij klantgegevens waren ingezien, waaronder de namen van gebruikers of bedrijven, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen. Nu erkent LastPass dus dat daarbij ook versleutelde wachtwoorden zijn gestolen. LastPass zegt meerdere stappen te hebben genomen om het risico op een vervolghack te verminderen, waaronder extra loggingmogelijkheden, nieuwe ontwikkelomgevingen en betere authenticatie van ontwikkelaaraccounts. Politiediensten en relevante toezichthouders zijn door LastPass ingeseind. Het bedrijf waarschuwt gebruikers ook voor phishingpogingen naar aanleiding van de hack.