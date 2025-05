Voormalig Far Cry-producer werkt aan Blizzards survivalgame, Blizzcon komt terug

Dan Hay gaat de ontwikkeling van Blizzards aankomende survivalgame leiden. Voordat Hay aan de slag ging bij Blizzard heeft hij bij Ubisoft gewerkt, waar hij vorig jaar vertrok. Daarnaast meldt het bedrijf dat de beurs Blizzcon volgend jaar weer terugkomt.

Blizzard-hoofd Mike Ybarra kondigde Hays functie aan in zijn laatste blogpost van dit jaar. Hays was bij Ubisoft de executive producer van Far Cry 3, 4 en 5. Het team dat onder de voormalig Ubisoft-ontwikkelaar valt, is volgens Ybarra het afgelopen jaar verdubbeld. Bij de aankondiging van de game in januari 2022 plaatste Blizzard gelijk vacatures voor het ontwikkelteam.

Het spel is niet gebaseerd op een bestaande franchise van Blizzard. De game zal dus niet voortbouwen op de bestaande werelden van Warcraft, Overwatch of Diablo, die Blizzard in de afgelopen decennia verder uitbouwde. Verder zijn er nog geen verdere details bekend over het spel, zoals een releasedatum of een naam. Wel zegt Blizzard dat de game voor consoles en pc gaat verschijnen.

Verder benoemt Ybarra kort dat de beurs Blizzcon volgend jaar weer plaatsvindt. Begin 2023 komt daar meer informatie over beschikbaar. De afgelopen drie jaar ging Blizzcon niet door. In 2020 kon de beurs niet doorgaan door de coronapandemie. Het jaar erop zou Blizzcon als digitaal evenement plaatsvinden, maar deze werd afgeblazen nadat het bedrijf door meerder voormalig en huidige werknemers werd beschuldigd van het faciliteren van een 'cultuur van seksuele intimidatie' op de werkvloer. Ook dit jaar ging het evenement niet door, omdat Blizzard 'de beurs wilde herzien en meer energie wilde steken in het ondersteunen van zijn ontwikkelteams en werknemers'.