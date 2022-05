'Blizzard Activision-CEO Kotick wist van discriminatie en seksuele intimidatie'

Blizzard Activision-directeur Bobby Kotick was wel op de hoogte van discriminatie en seksueel wangedrag binnen het bedrijf blijkt uit een onderzoek van The Wall Street Journal. Kotick verzweeg verschillende incidenten en zou een vrouw met de dood hebben bedreigd.

The Wall Street Journal sprak met verschillende bronnen en heeft documenten ingezien die naar boven zijn gekomen in de verschillende onderzoeken en rechtszaken die tegen het bedrijf lopen. Zo sleept de Amerikaanse staat Californië Blizzard Activision voor de rechter vanwege vergaand discriminerend en seksueel overschrijdend gedrag. Binnen het bedrijf zou een 'frat-boycultuur' heersen.

Kotick heeft tegenover het bestuur van het bedrijf ontkent dat hij op de hoogte was van het grensoverschrijdend gedrag binnen het bedrijf. Uit het onderzoek van Amerikaanse krant komt een ander beeld naar voren.

In 2018 zou de CEO een mail hebben ontvangen van een advocaat van een medewerker van Activision-gamestudio Sledgehammer Games, waarin werd gemeld dat de medewerker in kwestie zou zijn verkracht door een mannelijke leidinggevende in 2016 en 2017. Met de melding werd niets gedaan en Activision zou buiten de rechtbank om een schikking hebben getroffen met de vrouw. Kotick heeft het bestuur hier niet van op de hoogte gebracht.

Daarnaast wordt Kotick zelf ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. In 2006 diende een van zijn assistenten een klacht in tegen Kotick. Hij zou haar hebben lastiggevallen en bedreigd. Via voicemail heeft hij tegen haar gezegd haar "te laten vermoorden". Een woordvoerder van Activision laat weten dat Kotick zijn excuses hiervoor heeft aangeboden en dat het een "overdreven en ongepaste voicemail was, waar hij spijt van heeft".

Kotick is gedagvaard in een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Amerikaanse overheidsinstantie SEC. De instantie onderzoekt of het top-management meldingen van seksueel wangedrag en discriminatie tijdig en volledig hebben gemeld bij investeerders en aandeelhouders. SEC wil van Kotick weten in hoeverre hij op de hoogte was van misstanden op de werkvloer.

Eerder dit jaar legde de directeur van Blizzard Entertainment J. Allen Brack zijn functie neer naar aanleiding van de beschuldigingen van een verziekte werkcultuur bij de studio. Hij werd opgevolgd door Jen Oneal en Mike Ybarra. Oneal vertrok na drie maanden en uit een e-mail in handen van The Wall Street Journal blijkt dat ze is vertrokken, omdat ze geen vertrouwen heeft in het management om de bedrijfscultuur te veranderen.

In een reactie schrijft Kotick dat het artikel van The Wall Street Journal misleidend is. Hij herkent zich niet in het beeld dat over het bedrijf en over hemzelf geschetst wordt.