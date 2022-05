Blizzard stelt voor begin 2022 geplande BlizzConline-evenement uit

Blizzard heeft besloten het komende BlizzConline-evenement voorlopig uit te stellen. Dit volledig digitale evenement had in navolging van de eerste editie, die dit jaar in februari plaatsvond, ergens begin volgend jaar moeten plaatsvinden, maar die planning wordt niet gerealiseerd.

In een bericht zegt Blizzard dat het deze planning 'pauzeert' en dat dat een lastige beslissing was. Het bedrijf schrijft dat elk BlizzCon-evenement nogal veel vraagt van elke werknemer en dat de energie die nodig is voor een dergelijke show op dit moment beter kan worden besteed aan het ondersteunen van de teams en het boeken van voortgang bij de ontwikkeling van games en ervaringen.

Het gamebedrijf geeft geen heel specifieke, gedetailleerde redenen voor het uitstel, maar zegt bijvoorbeeld wel het volgende: 'Hoe het evenement er ook uitziet in de toekomst, we moeten er ook voor zorgen dat het zo veilig, verwelkomend en inclusief mogelijk voelt'. Blizzard zegt dat BlizzCon wel een grote rol zal blijven spelen, maar hoe wordt niet duidelijk gemaakt.

Ook al wordt er niet direct aan gerefereerd, ongetwijfeld zal het feit dat Blizzard de laatste tijd behoorlijk onder vuur ligt, hebben meegespeeld in het besluit om BlizzConline voorlopig uit te stellen. Daarbij draait het om de negatieve cultuur binnen het bedrijf, waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie zouden voorkomen.

Eerder deze maand verlieten na een intern onderzoek meer dan twintig werknemers het bedrijf en werd er actie ondernomen tegen meer dan twintig andere werknemers. Er loopt ook een rechtszaak tegen Activison Blizzard in Californië, waar het draait om de vermeende 'frat-boycultuur' en seksueel overschrijdend gedrag. Het gamebedrijf probeerde onlangs tevergeefs om die zaak op te schorten.

Blizzard geeft geen nieuwe datum of periode voor wanneer er wellicht weer een BlizzConline-evenement zal plaatsvinden. Het bedrijf zal dus niet in februari een dergelijk evenement houden, maar zegt in die periode wel gewoon aankondigingen en updates voor games naar buiten te brengen. De eerste BlizzConline was in februari dit jaar; dat digitale evenement werd gehouden, omdat de fysieke editie van BlizzCon door de coronapandemie niet door kon gaan.